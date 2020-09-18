По мнению следователей организации, возврат континента к разделению на подобии того, которое существовало во времена Холодной войны, может начаться с Беларуси.

Следователи ООН предостерегли об угрозе появления "нового железного занавеса" посреди Европы. Об этом они сказали во время бурных дебатов в Женеве относительно нарушений прав человека в Беларуси.

"Давайте не допустим опускания нового железного занавеса на Европейском континенте", - призвала специальный докладчик ООН по Беларуси Анаис Марин.

Как пишет The Guardian, чрезвычайная сессия, посвященная белорусским протестам, состоялась при участии 47 членов Совета по вопросам прав человека. На ней также выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Читайте такжеВ Беларуси мужчина совершил акт самосожжения против действий силовиков (фото, видео 18+)Во время дебатов, которые постоянно прерывались процедурными возражениями со стороны представителей официального Минска, а также России, Венесуэлы и Китая, Марин говорила, что ситуация с защитой прав человека в Беларуси "катастрофическая". Более 10 тысяч человек были "жестоко арестованы". Более 500 стали жертвами пыток, а еще тысячи были "зверски избиты". Она призвала власти Беларуси отпустить всех задержанных "по политически мотивированным обвинениям". А все обвинения снять.

Читайте такжеFinancial Times: В Беларуси Кремль загоняет себя в ту же ловушку, что и в УкраинеГермания созвала чрезвычайные обсуждения от имени ЕС, которые закончились созданием проекта резолюции с требованиями к высокому комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет провести мониторинг кризиса в Беларуси и составить отчет до конца года. В ЕС назвали "фальшивыми" белорусские президентские выборы, на которых официально победил Александр Лукашенко.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. За официальными данными ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Перевод: Лесь Дымань