"Московский механизм" предусматривает создание независимой миссии, которая исследует информацию о серьезных нарушениях прав человека, свободы слова, фальсификации выборов и права на мирные собрания.

17 стран-участниц ОБСЕ запускают "Московский механизм" по ситуации в Беларуси.

Об этом говорится в совместном заявлении делегаций стран, поддержавших инициативу, передает "Европейская правда".

Среди стран, поддерживающих инициативу, Канада, США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния и Словакия. Украина также является участницей ОБСЕ, но ее нет среди членов инициативы.

"Московский механизм" предусматривает создание независимой миссии, которая исследует информацию о серьезных нарушениях прав человека, свободы слова, фальсификации выборов и права на мирные собрания.

Среди причин запуска "механизма" - фальсификация выборов, необоснованные задержания и насилие в отношении протестующих, препятствование работе журналистов, ограничение доступа к Интернету, аресты лидеров оппозиции и принуждение к выезду из страны.

"Сегодня мы применяем параграф 12 Московского документа от 1991 года... для создания экспертной миссии, которая исследует и подготовит отчет о фактах, которые вызывают обеспокоенность ... Мы ожидаем сотрудничества с БДИПЧ и белорусской делегацией в ближайшие дни для подготовки миссии", - отмечают в заявлении.

"Московский механизм" может быть запущен по инициативе 10 и более стран-участниц ОБСЕ. Миссия по итогам своей работы готовит отчет и рекомендации для властей страны, ОБСЕ и международного сообщества относительно возможных вариантов реагирования на обнаруженные проблемы.

Он уже применялся в отношении Беларуси в 2011 году по инициативе 14 стран.

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Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: УНИАН