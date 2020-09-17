17 стран-участниц ОБСЕ запускают "Московский механизм" по ситуации в Беларуси.
Об этом говорится в совместном заявлении делегаций стран, поддержавших инициативу, передает "Европейская правда".
Среди стран, поддерживающих инициативу, Канада, США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния и Словакия. Украина также является участницей ОБСЕ, но ее нет среди членов инициативы.
"Московский механизм" предусматривает создание независимой миссии, которая исследует информацию о серьезных нарушениях прав человека, свободы слова, фальсификации выборов и права на мирные собрания.
Среди причин запуска "механизма" - фальсификация выборов, необоснованные задержания и насилие в отношении протестующих, препятствование работе журналистов, ограничение доступа к Интернету, аресты лидеров оппозиции и принуждение к выезду из страны.
"Сегодня мы применяем параграф 12 Московского документа от 1991 года... для создания экспертной миссии, которая исследует и подготовит отчет о фактах, которые вызывают обеспокоенность ... Мы ожидаем сотрудничества с БДИПЧ и белорусской делегацией в ближайшие дни для подготовки миссии", - отмечают в заявлении.
"Московский механизм" может быть запущен по инициативе 10 и более стран-участниц ОБСЕ. Миссия по итогам своей работы готовит отчет и рекомендации для властей страны, ОБСЕ и международного сообщества относительно возможных вариантов реагирования на обнаруженные проблемы.
Он уже применялся в отношении Беларуси в 2011 году по инициативе 14 стран.
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Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
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