В Кремле поддержат Лукашенко, но будут готовить его к передаче власти.

Президент России Владимир Путин, который 14 сентября должен лично встретиться с Александром Лукашенко в Сочи, не верит в способность протестующих свергнуть режим его белорусского коллеги.

Читайте такжеВ Минске заметили колонну автозаков и военной техники (фото, видео)

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять неназванных источников, приближенных к Кремлю.

По словам источников, российские власти была потрясены масштабами беспорядков в Беларуси. Несмотря на то, что Москва не доверяет Лукашенко, она не хочет допустить приход оппозиционных сил к власти путем уличных акций. Поэтому Кремль будет поддерживать Лукашенко, подталкивая его к постепенной передачи власти.

"Беларусь имеет огромную важность. Путин не хочет оказаться на проигравшей стороне", — отметил в разговоре с Bloomberg глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

При этом существует риск того, что "Россия превратит самого дружественного соседа, который у нее есть, в народ, видящий в ней пособника Лукашенко и его авторитаризма", заявил агентству бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис.

Протесты в Беларуси и выборы Лукашенко: что известно

Александр Лукашенко 14 сентября посетит Россию. Он должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

11 сентября лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Россией режима Александра Лукашенко. Как подчеркнула она в интервью польской Rzeczpospolita, РФ пока умеренно поддерживает Минск. По ее мнению, президент России занял выжидательную позицию.

9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку визита Александра Лукашенко в РФ и рассказал, планируют ли в Кремле поглощение Беларуси со стороны России.

8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией. Тогда же он отмети, что, если сегодня Беларусь рухнет, то следующей будет Россия.

27 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" из российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко