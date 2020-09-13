Президент России Владимир Путин, который 14 сентября должен лично встретиться с Александром Лукашенко в Сочи, не верит в способность протестующих свергнуть режим его белорусского коллеги.
Читайте такжеВ Минске заметили колонну автозаков и военной техники (фото, видео)
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять неназванных источников, приближенных к Кремлю.
По словам источников, российские власти была потрясены масштабами беспорядков в Беларуси. Несмотря на то, что Москва не доверяет Лукашенко, она не хочет допустить приход оппозиционных сил к власти путем уличных акций. Поэтому Кремль будет поддерживать Лукашенко, подталкивая его к постепенной передачи власти.
"Беларусь имеет огромную важность. Путин не хочет оказаться на проигравшей стороне", — отметил в разговоре с Bloomberg глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.
При этом существует риск того, что "Россия превратит самого дружественного соседа, который у нее есть, в народ, видящий в ней пособника Лукашенко и его авторитаризма", заявил агентству бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис.
Протесты в Беларуси и выборы Лукашенко: что известно
- Александр Лукашенко 14 сентября посетит Россию. Он должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
- 11 сентября лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Россией режима Александра Лукашенко. Как подчеркнула она в интервью польской Rzeczpospolita, РФ пока умеренно поддерживает Минск. По ее мнению, президент России занял выжидательную позицию.
- 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку визита Александра Лукашенко в РФ и рассказал, планируют ли в Кремле поглощение Беларуси со стороны России.
- 8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией. Тогда же он отмети, что, если сегодня Беларусь рухнет, то следующей будет Россия.
- 27 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" из российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram