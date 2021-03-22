Поддерживать освобождение незаконно заключенного российского оппозиционера не значит продвигать его в президенты.

25 февраля организация Amnesty International лишила заключенного российского оппозиционера Алексея Навального статуса узника совести. Этот шаг был ошибкой, подрывающей борьбу россиян против путинизма.

Если международное внимание будет и дальше сосредоточено на отдельных людях, а не на протестном движении, это подорвет все развитие оппозиционного движения в России и поглотит реакцию демократического ответа на авторитаризм Путина. Об этом в статье для Washington Post пишут полковник и экс-директор Совета национальной безопасности США по европейским делам Александр Виндмен и глава Human Rights Foundation Гарри Каспаров.

Читайте такжеPolitico: Путин начал войну против Украины по ряду причин, и они снова актуальныРоссийские спецслужбы хорошо знают, что значительно легче опорочить и уничтожить одного человека, чем целое движение. Решение Amnesty International помогло Кремлю в его желании уничтожить самый большой вызов для режима Путина за почти десятилетие. Теперь, когда Навальный в тюрьме, а протесты безжалостно подавлены, режим может решиться на еще одно покушение на жизнь Навального после провальной попытки убийства в прошлом году.

27 февраля исполнилось 6 лет после убийства другого российского лидера оппозиции, который боролся за свободную и демократическую Россию - Бориса Немцова. И эта годовщина служит трезвым напоминанием о готовности режима Путина беззастенчиво уничтожать оппонентов. Когда президент Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей", кое-кто назвал это провокацией. Но на самом деле это было точное определение.

Между тем, вокруг Навального начались дебаты. Некоторые утверждают, что он должен получить Нобелевскую премию мира. Его сравнивают с Махатмой Ганди и Нельсоном Манделой. В это время другие ставят под сомнение его личные и политические убеждения, особенно те, которые связаны с Украиной и этническим национализмом. Похвала и тщательный контроль оправданы, но они отвлекают от главного.

Проведение этих дебатов сейчас - это забегание далеко вперед. Россияне могут избрать президентом кандидата вроде Навального. Но свободные и честные выборы остаются далекой мечтой в путинской России. Проблема сегодня - это поддерживает ли кто-то авторитаризм или выступает против него. Поддержка Навального как политического кандидата - это не обязательное условие для того, чтобы поддерживать его освобождение из тюрьмы. Демократическую Россию тоже можно поддерживать без этого.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Кремль охотится на информаторов НавальногоУ Навального не должно быть культа личности, в котором бы он был демократическим преемником Путина. Это важный момент, несмотря на то, что протесты без лидера приобретают большую симпатию среди среднестатистических россиян. Вместо того, чтобы говорить о битве за власть между двумя людьми, попытка убийства и несправедливое заключение оппозиционного лидера должно быть трактовано в рамках антиавторитарного движения.

Самым большим подарком Навального стало оживление антиавторитарных протестов в стране, где такие действия исторически трудно поощрить. Однако, если здоровый демократический фронт собирается разрастаться, тогда оппозиция должна выжить и процветать без Навального. Существует реальная возможность того, что Навальный умрет во время своего тюремного срока. Движение не может умереть вместе с ним. Иначе его возвращение в Россию было напрасным.

Читайте такжеEUObserver: ЕС пора определиться, как обращаться с тиранами вроде ПутинаСосредоточившись на движении, а не на одном человеке, Запад должен усилить свою поддержку свободной и демократической России. Выражения "глубокой обеспокоенности" и введенных уже санкций не достаточно. Эти меры наказывают лишь марионеток, в то время как кукловоду все сходит с рук.

Как шведский экономист Андерс Аслунд написал в книге "Русский кумовской капитализм", два крупнейших оффшора, которые предлагают возможность анонимного инвестирования, это США и Великобритания. Это должно измениться. Но другие демократические страны тоже должны отвернуться от режима Путина. Германии стоит пересмотреть свои деловые связи с Москвой. В частности, ей стоит пересмотреть свою приверженность к "Северному потоку-2".

Дело против Навального: детали

Навальный находится под стражей с 17 января. Его задержали сразу же после того, как он прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления.

2 февраля суд в Москве удовлетворил ходатайство о замене ему условного срока на реальное лишение свободы в колонии общего режима после того, как Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока.

С учетом пребывания под домашним арестом и в СИЗО Навальному осталось пробыть в колонии около 2 лет 5 месяцев.

22 февраля главы МИД стран-членов ЕС решили применить новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека в связи с уголовным преследованием Навального.

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Перевод: Лесь Дымань