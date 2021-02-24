В Amnesty International объяснили это скоординированным наплывом жалоб на сомнительные заявления осужденного российского оппозиционера, которые он сделал 15 лет назад.

Amnesty International лишила российского оппозиционера Алексея Навального статуса "узник совести" после того, как организацию "засыпали" жалобами. В них говорилось о старых ксенофобских комментариях российского политика, от которых он до сих пор не отрекся.

Представитель Amnesty International в Москве сказал BBC, что волна запросов об исключении Навального из списка узников совести - это "организованная кампания". Ее цель - дискредитировать наиболее заметного критика Владимира Путина, а также призывы самой Amnesty International немедленно освободить российского оппозиционера.

Но, рассмотрев жалобы, организация пришла к выводу, что комментарии Навального, некоторые из которых он высказал 15 лет назад, а также видео, на которых он сравнивает иммигрантов с тараканами, - это "язык ненависти". А такая риторика не совместима со статусом "узника совести".

Читайте такжеЕвросоюз введет новые санкции против РФ из-за заключения Навального - СМИBBC напоминает, что Алексей Навальный чуть не погиб в прошлом году, когда его отравили химическим оружием "Новичок". Теперь российский суд бросил его за решетку. Считается, что такое преследование связано с его оппозиционной деятельностью и публикацией громких расследований коррумпированности руководства России.

"У нас было слишком много запросов, мы не могли их игнорировать", - сказал представитель Amnesty International Александр Артемьев.

Он пояснил, что в организации изначально отвергали старые заявления Навального, которые он больше не повторял, как не соответствующие контексту его текущего политического преследования. Но затем международная структура Amnesty International включая генерального секретаря столкнулась со шквалом жалоб от "так называемых обеспокоенных граждан". По мнению Артемьева, это очевидно скоординированный шаг. Некоторые из призывов лишить Навального статуса "узника совести" цитировали сообщения со страницы в Twitter, которая принадлежит Кате Казбек. Она - фрилансер подконтрольного Кремлю телеканала RT.

Читайте также"Я в космическом путешествии": Навальный рассказал об условиях жизни в тюрьмеКазбек после ареста Навального в январе распространяла видео, в которых его выставляли расистом. При этом, она обвиняла сторонников оппозиционера в "отмывании" его националистических взглядов. Сама Казбек называет себя "феминисткой, исследовательницей ЛГБТ, гражданкой мира". Но на своей странице она часто хвалит диктатора СССР Иосифа Сталина и повторяет утверждения Кремля о том, что Навальный - это якобы агент правительства США.

"Навальный публично не осудил свои старые видео на YouTube. Поэтому мы допускаем, что он в определенной степени до сих пор может так считать. Он не может быть узником совести. Ведь такими считают людей, которые никогда не поддерживали ненависть, насилие и не прибегали к языку вражды", - пояснил Артемьев.

Он также добавил, что Нельсона Манделу тоже лишили статуса "узника совести" после того, как в 1960-х годах он поддержал применение силы против режима апартеида в ЮАР.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный по делу"Ив Роше". Всего Навальный, в соответствии с решением, должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Перевод: Лесь Дымань