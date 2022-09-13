Семейку охотно высадили из маршрутки, напомнив, кем является Россия на самом деле.

В Грузии пассажиры маршрутки высадили россиян, которые кричали "Слава России", напомнив, кем является их страна на самом деле.

Видео с места происшествия появилось в сети.

Пророссийский лозунг особенно задели двух грузинских женщин. Они эмоционально назвали россиян "проклятыми оккупантами" и посоветовали "валить домой".

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Заткнитесь! Слава России говорите?! Езжайте в свою Россию, понятно? Чтобы вашей ноги не было здесь, проклятые оккупанты.

Русские Мы не имеем никакого отношения к оккупантам.

Грузинки Если не имеете отношения, то говорите так, как надо.

Русские: Вы не учитель, чтобы учить нас разговаривать.

Грузинки: А я буду вас учить! Чтоб вы знали! Вся Европа говорит, что Россия - оккупант! Вся Европа!

Русские: Мы имеем право говорить, что хотим.

Грузинки: Я вам сказала, не смейте в Грузии так говорить. А если смеете, то валите в Россию. Вы почему не живете в России? Если "Слава России", то почему вы здесь? Мотайте отсюда! Быстро вставайте и выходите! Быстро! Езжайте в Россию, проклятые оккупанты! Никому вы здесь не нужны. Ни в Европе, ни в Америке, ни в Грузии.

В конце концов семейку русских-"патриотов" высадили, а отец семейства продемонстрировал "воспитанность", показав грузинкам неприйстойний жест.

Как писал УНИАН, в турецкой Алании поляки избили российских туристов за отказ обсуждать кровавую войну, которую Россия развязала в Украине.

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