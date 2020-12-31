Потрясения не закончится, но у человечества все же будет шанс стабилизировать мир, возродив правила и создав универсальную вакцину от COVID-19.

Есть большой соблазн сказать, что после такого 2020 года хуже уже быть не может. И в 2021-м остается только двигаться вверх. Но в следующем году все равно будут неожиданные потрясения и немало рисков.

Аналитический центр Atlantic Council перечислил ТОП-10 угроз, которые нас ждут в следующем году. Среди них были новые потенциальные войны, голод и, конечно же, коронавирус никуда быстро не денется.

Но не все так плохо. И в 2021 году у человечества также будут 10 больших возможностей. Atlantic Council перечисляет и их, указывая вероятность того, что они действительно будут воплощены.

Всемирная торговая организация перерождается

ВТО столкнулась с неопределенным будущим, поскольку глобальные правила торговли и системы разрешения споров находятся под угрозой. В отсутствие сильного институционального лидерства и нового консенсуса, подкрепленного сотрудничеством США и ЕС, ВТО могла бы распасться, раздробив глобальную торговлю и способствуя еще большему протекционизму. Торговля бы зависела от региональных договоренностей, размера соответствующих экономик и милости властей. Вместе с долговременной пандемией COVID-19 это замедлило бы экономический рост и не исключено, что в таком случае вообще началась бы рецессия.

Читайте такжеFinancial Times: Наше будущее после COVID-19 определят пять силВозрождение глобальной торговли, основанной на правилах, было бы важным достижением. Но для этого в 2021 году нужно сделать три важных шага. Для начала, избрать нового генерального директора ВТО. Также нужно избрать судей для механизма разрешения споров в организации, который перестал работать по вине президента Дональда Трампа. А затем эти два шага должны состояться в контексте большой институциональной реформы, которую должна провести коалиция союзников (США, ЕС, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея). Партнеры-единомышленники могут достичь консенсуса относительно общих позиций и дать отпор хищным промышленным политикам Китая.

Вероятность такого сценария: высокая.

Многосторонняя политика будет обновлена до условий 21-го века

Во время предвыборной кампании Джо Байден пообещал возродить американскую политику многосторонности. Легким первым шагом для нового президента США в этом направлении будет вернуть свою страну во все международные организации и договоры, из которых Трамп ее вывел. В частности, США должны вернуться в ВОЗ, Совет по правам человека ООН и Парижский климатический договор. Но также есть возможность обновить американское лидерство в реформированной системе ООН.

Для начала, отсутствие США в глобальной организации во времена Трампа создало вакуум, который заполнил Китай. Более важно то, что оживление американского участия в работе ООН, которая бы мобилизовала Европу и другие лояльные к многосторонности силы, может обновить организацию для 21-го века.

Почти нет таких международных соглашений, которые устанавливали бы правила и стандарты для космоса, автономного вооружения и новых форм биотехнологий двойного использования и геоинженерии. Вместо того, чтобы ждать, когда в этих сферах произойдет неизбежная катастрофа, администрация Байдена может опередить потенциальные кризисы и помочь создать условия, при которых новые технологии станут всеобщим благом.

Вероятность сценария: высокая.

США и Россия могут выстроить новые отношения на основе общих интересов

Читайте такжеFinancial Times: 2020 год ничему не научил мирВладимир Путин в плохом положении. COVID-19 истощает Россию, а соседи страны переживают потрясения. В Беларуси Александр Лукашенко в осаде протестов. У Молдовы теперь лояльный к ЕС президент. А война в Нагорном Карабахе закончилась развертыванием так называемых "российских миротворцев" на постоянной основе. Дома цена нефти на уровне 40-50 долларов подрывает экономику России. В результате Путин хочет более стабильных отношений с США и Европой.

Восстановление этих отношений может включать создание архитектуры взаимного сдерживания. Начать можно с переговоров о продлении действия соглашения о сокращении ядерных арсеналов, а также о соглашениях о ракетах и основах ядерной стабильности, которы бы включали Китай. Может также произойти определенный прогресс в достижении мира в Украине. Отношения США с Россией могут стабилизироваться и стать холодными и сугубо деловыми. И это даст Москве некоторые возможности за пределами зависимости от Китая.

Вероятность сценария: выше среднего.

Новое примирение между суннитскими арабскими странами и Израилем расширится и углубится

В последнее время Израиль и ряд суннитских арабских стран заключили соглашения о нормализации отношений. И это, наверное, единственный положительный результат, который Трамп оставит Байдену. Эр-Рияд, похоже, отложил сближение с Израилем после организованной при содействии США и не такой уж и тайной встречи крон-принца Мохаммеда бин Салмана с премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Саудовская Аравия, скорее всего, рассматривает новые отношения с Израилем как карту перезагрузки отношений с новой администрацией в Вашингтоне. Поскольку она помнит о том, что Байден не одобрительно смотрит на нарушение прав человека в королевстве и на войну в Йемене.

Читайте такжеИзраильские СМИ узнали, что Нетаньяху тайно летал в Саудовскую АравиюСледующим шагом для Вашингтона будет поспособствовать появлению регионального соглашения о свободной торговле и инвестировании, которое бы охватывало суннитские арабские страны и Израиль. Байдену возможно придется бороться с давлением Саудовской Аравии, которая требует от США более жестких действий против Ирана. В частности, королевство требует, чтобы США не возвращались к ядерной сделке, из которой Трамп вывел свою страну.

Вероятность сценария: высокая.

США возглавят расширенное Транстихоокеанское партнерство

Администрации Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы запустили Транстихоокеанское партнерство как столб стратегии США по установлению правил торговли 21-го века в наиболее динамичном экономическом регионе мира. Логика заключалась в том, чтобы через установление высоких стандартов для правил в сфере трудоустройства, экологии и электронной торговли для 40% экономики мира США и их партнеры могут заставить Китай соблюдать эти правила.

Но Трамп вывел свою страну из Транстихоокеанского партнерства. Япония продолжила работу вместе с другими 11 странами-участницами и запустила сокращенную версию проекта. Токио создал такую структуру организации, чтобы США могли вернуться. Между тем, другое Азиатско-Тихоокеанское соглашение о региональном всеобъемлющем партнерстве включает и Китай. Оно снизило стандарты. Работа над ним завершилась в ноябре. Возвращение США в Транстихоокеанское партнерство позволит отвоевать у Пекина региональное экономическое пространство, которое они ранее покинули. Это поспособствует восстановлению доверия к Вашингтону и усилит американское лидерство в создании экономических правил.

Вероятность сценария: выше низкого.

Появятся новые международные структуры для электронного управления

Читайте такжеDer Spiegel: В соцсетях "диванные баталии" скоро будут вести лишь машины, обученные писать бредДанные и алгоритмы - двигатель экономики 21-го века. Но интернет начал распадаться на три отдельных цифровых режима: режим Евросоюза, США и Китая. Это происходит на фоне тенденции по установлению "интернет-суверенитета". Избежание балканизации интернета будет ключевым вызовом для администрации Байдена.

Хорошие новости в том, что США занимают хорошую позицию, чтобы возглавить усилия по созданию глобальных стандартов для свободного потока данных и инфраструктуры 5G. Трансатлантическое партнерство включало первые усилия по созданию глобальных стандартов для безудержной электронной торговли. Эти правила были ужесточены Соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA) и Американо-японским договором о цифровой торговле за сентябрь 2019 года.

Байден может построить коалицию из США, ЕС, Японии, Австралии и других стран, чтобы убедить ВТО одобрить свободный международный поток данных без пошлин и правил локализации данных для электронной торговли.

Вероятность сценария: выше низкого.

Искусственный интеллект породит новые формы сотрудничества, а не противостояния

Китай, США, Евросоюз и другие стороны независимо друг от друга приняли этику и принципы развития искусственного интеллекта. Но все стороны пришли к консенсусу, что нужны общие стандарты и нормы. В частности, процесс развития искусственного интеллекта должен быть технически безопасным. Должна быть демонстрация ответственности и прозрачности в оценке ошибок. Приватность и хорошее управление данными должны быть гарантированы. А результат должен служить обществу и окружающей среде.

Читайте такжеCNBC: Существует шесть причин быть оптимистом в 2020 годуЗадача состоит в том, чтобы сделать такие стандарты законом, который будет выполняться. Крупные технологические компании уже сделали некоторые приложения на основе технологии искусственного интеллекта. Например, так работают системы распознавания лиц. Все правительства заинтересованы в том, чтобы избежать потенциальных катастроф. Так не стоит ли им сделать следующий шаг и установить универсальные для всех границы революции искусственного интеллекта? Такие меры могут указать направление национальным и международным институтам в разработке правил для сокращения негативного влияния новейших технологий, при этом максимизируя их пользу.

Вероятность сценария: низкая.

"Манхэттенский проект" для батарей достигнет большого прорыва

Самое большое препятствие для ускорения перехода к экономике пост-топливной эры - это средства хранения энергии. Лучшие и более дешевые батареи могут сократить цены и повысить возможности, сделав электрические автомобили дешевле и привлекательнее. Солнечная и ветровая энергия работают только тогда, когда солнце светит, а ветер дует. Поэтому хранение энергии является ключом к масштабированию возобновляемых источников энергии.

Байдену стоит объединить частный сектор, Конгресс и губернаторов, национальные лаборатории и академические круги, чтобы под руководством Белого дома и Департамента энергетики создать новую государственно-частную Национальную комиссию с хорошим финансированием, которая ускорила бы достижение прорыва в разработке новых батарей.

Вероятность сценария: выше среднего.

Универсальная вакцина от коронавируса будет создана

Читайте такжеThe Guardian: Пандемии всегда заканчиваются, что нас ждет в 20-х годах?Пандемия COVID-19 указала на долговременную угрозу со стороны вируса, который постоянно мутирует. Скорость, с которой была разработана вакцина, - это результат искусственного интеллекта, анализа больших данных и накопленных исследований. Все эти факторы позволили биологам продвигаться вперед в беспрецедентном темпе. Новая задача будет трудной, но достижимой - создать универсальную вакцину, чтобы подготовиться к будущим пандемиям.

Вероятность сценария: низкая.

Трансатлантические отношения будут обновлены ради сотрудничества в сфере технологий и сдерживания Китая

Еврокомиссия уже формулирует идеи для "технологического альянса" и большего сотрудничества с США против Китая. Хотя реальный вид такого союза будет зависеть от стран-участниц ЕС. В Европе на подъеме убеждение, что регион должен установить "стратегическую автономию". А многие страны-участницы из Восточной и Центральной Европы хотят, чтобы у ЕС были более тесные экономические связи с Китаем. Хотя некоторые из них уже зависят от китайского рынка как главного направления для своего экспорта.

Читайте такжеThe Economist: Социальные сети уничтожают доказательства военных преступленийБрюссель заинтересован в усилении сотрудничества с Пекином и Москвой там, где это возможно. Хотя до сих пор это не дало особых результатов. ЕС не отказался от идеи облагать налогами технологических гигантов США, желая сдержать их доминирование на рынке.

Вместе с тем, у Байдена будут возможности отстроить трансатлантические отношения для лучшей координации в политике в отношении технологий и Китая. Поскольку его администрация не отталкивает союзников в ЕС, призывая их присоединиться к новой Холодной войне против Китая и России. Технологический альянс США с ЕС, если он появится, будет требовать уступок от обеих сторон.

Вероятность сценария: выше среднего.

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Перевод: Лесь Дымань