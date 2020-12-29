Некоторые из этих угроз, такие как глобальный голод, уже начали воплощаться.

2020-й называют "адским годом" и не беспричинно. Пандемия коронавируса, приближение которой было предсказуемым, почему-то стала неожиданностью. А политический раскол и трибализм только усугубили ситуацию.

Международные институты продолжили распадаться после того, как США вышли из ВОЗ как раз в разгар чумы. Страна также создавала проблемы и в других многосторонних организациях.

Однако, как пишет Atlantic Council были и проблески надежды. Демократия взяла верх на президентских выборах в США. Хотя политическая система страны остается поляризованной и нефункциональна. Благодаря подъему чрезвычайных инноваций, которым помогает искусственный интеллект и анализ больших данных, ученые смогли создать вакцину от COVID-19 с потрясающей скоростью.

Появилось большое искушение провозгласить, что хуже уже не будет. И в 2021 году можно будет двигаться только вверх. Но в будущем все равно будут неожиданные потрясения, а рисков не станет меньше. Atlantic Council перечисляет ТОП-10 рисков, с которыми придется иметь дело в 2021 году.

Кризис COVID-19 углубится из-за слишком медленной вакцинации

Коронавирус продолжит создавать проблемы в США, Евросоюзе и России. А последствия его распространения, такие как ограничение путешествий, встреч с семьями и друзьями, а также усталость от пандемии сохранятся в 2021-м году. Многие люди могут ослабить меры безопасности, ожидая вот-вот получить прививку. Но дистрибуция вакцин может столкнуться с неожиданными производственными и логистическими проблемами, отодвигая дальше тот момент, когда довольно большая часть населения будет вакцинирована.

Читайте такжеThe Guardian: Пандемии всегда заканчиваются, что нас ждет в 20-х годах?В США опросы показывают, что 42% американцев не хотят принимать любые вакцины. Это может значительно уменьшить шансы остановить заражение до второй половины 2021 года. Международные ограничения на путешествия будут сохраняться почти весь год. Поскольку распространение вакцин по всему миру, а особенно в развивающихся странах, будет нелегким. Между тем, вирус будет распространяться и мутировать, потенциально сокращая эффективность прививок.

Вероятность такого развития событий: выше среднего.

Президентство Байдена задохнется

Способность нового президента США Джо Байдена управлять страной столкнется с препятствиями, особенно если республиканцы сохранят контроль в Сенате. В свои последние дни на посту президент Дональд Трамп делает все возможное, чтобы создать проблемы своему преемнику. Министр финансов Стивен Мнучин вернул правительству 455 миллиардов долларов из фонда восстановления после коронавируса. Трамп угрожает Китаю дополнительной продажей оружия Тайваню, новыми санкциями - Ирану, а также вывести США из соглашения об открытом небе, чтобы еще больше подорвать все меры по контролю вооружения.

Читайте такжеТрамп обвинил Минюст и ФБР в бездействии во время "мошенничества на выборах"Опросы свидетельствуют, что примерно 70% республиканцев верят, что у Трампа "украли" победу на выборах. А президенство Байдена не легитимно. Поэтому Трамп может остаться занозой для Байдена на следующие 4 года, особенно если он объявит о намерении вновь баллотироваться в президенты.

Вероятность такого риска: высокая.

Вспыхнет очередной глобальный финансовый кризис из-за долгов

Глобальный долг растет из-за огромных расходов, вызванных чрезвычайной ситуацией из-за COVID-19. Особенно это касается развивающихся стран. Общий долг мира в 2020 году вырос на 15 триллионов долларов. Он достиг 365% от глобального ВВП по состоянию на конец года. МВФ был вынужден помогать финансово 81 стране мира из-за последствий пандемии. А приток капитала в страны с низкими доходами сократился на 700 миллиардов долларов по сравнению с 2019 годом. Развивающимся экономикам нужны 7 триллионов долларов, чтобы погасить долги до конца 2021-го. Замбия стала 6 страной, объявившей дефолт в этом году. Такой финансовый дистресс может разжечь новый глобальный финансовый кризис.

Вероятность риска: средняя.

Запад страдает от медленного экономического восстановления

МВФ и Организация экономического сотрудничества и развития недавно сократили свои предыдущие оценки 2020 года и ухудшили уровень экономического ущерба для США и других стран от COVID-19. Почти весь мир даже до конца 2021 года не вернется к ВВП, который был до начала пандемии. Лишь одна крупная экономика - Китай - будет демонстрировать значительный рост (почти на 2%) по итогам 2020 года. А к концу следующего года этот показатель может составлять даже 10%.

Читайте такжеFinancial Times: Наше будущее после COVID-19 определят пять силДля Запада же ситуация может оказаться еще хуже, если появится неадекватное фискальное стимулирование. Ведь экономисты считают, что именно это и стало ошибкой США и ЕС во время восстановления после финансового кризиса 2008 года. Опять же, стоит помнить о мрачных финансовых перспективах для миллионов граждан, на которых не нужно давить во времена, когда пандемия поставила их на колени. Это может закончиться долгосрочными политическими последствиями.

Вероятность риска: высокая.

Северная Корея готовит кризис

В вопросе проблемной ядерной программы КНДР президент Джо Байден унаследует дипломатические провалы своих четырех предшественников. Несмотря на три встречи, которые Трамп провел с Ким Чен Ыном, Пхеньян развивает теперь даже более мощный ядерный арсенал, который включает примерно 20-30 бомб и межконтинентальные ракеты, которые потенциально способны достичь материковой части США. Традиционно КНДР "приветствует" новых американских президентов новыми ядерными или ракетными испытаниями. Стоит ждать этого в первой четверти президентства Байдена. Это создаст давление на американского лидера со стороны СМИ и в Конгрессе. От него будут требовать реакции, что приведет к повышению напряжения и началу псевдо кризиса, который может выйти из-под контроля.

Вероятность риска: выше среднего.

Конфронтация между Ираном и США обострится

Подозрения причастности Израиля к убийству иранского ядерного физика в совокупности с угрозами Трампа ввести новые санкции против Ирана на прощание могут уничтожить надежды Байдена возродить ядерную сделку с Тегераном. В Иране распространена злость на США и Европу, которая нависает над следующими выборами в стране, запланированными на июнь.

Читайте такжеВласти Ирана заявили о задержании подозреваемых в убийстве ученого-ядерщикаЕсли верховный лидер Аятолла Хаменеи до 20 января послушается всех призывов нанести ответный удар по Израилю, ОАЭ или нефтяным месторождениям Саудовской Аравии, администрация Трампа тоже сможет что-то сделать. Например, разбомбить ядерный центр Натанз". В таком случае обо всех дипломатических надеждах Байдена можно будет забыть.

Вероятность риска: чуть выше низкого.

США и Китай вступят в битву за Тайвань

Тайвань может стать местом, где напряжение в отношениях между Китаем и США достигнет апогея. На протяжении последних лет наблюдалась негативная динамика. Каждый раз, когда Вашингтон демонстрировал поддержку Тайбэя через продажу оружия или дипломатические визиты, Пекин усиливал давление на остров, устраивая чуть ли не ежедневные морские и воздушные вторжения. Если противостояние между США и Китаем ухудшится, Си Цзиньпин может почувствовать необходимость вернуть Тайвань под контроль своего правительства. Однако, до боевых действий может и не дойти. Скорее всего, Пекин попытается задушить экономику острова. Но это возложит на США обязательство повысить ставки. Любая военная схватка может стать причиной полномасштабной войны между большими державами.

Вероятность риска: средняя.

Мир поглотит крупнейший за многие десятилетия продовольственный кризис

В ООН предостерегали, что мир на грани худшего за по меньшей мере 50 лет продовольственного кризиса. Пандемия разорвала глобальные цепи поставок продовольствия. А все больше людей оказываются за чертой бедности из-за экономических последствий COVID-19. Цены на продукты растут в очень неудачное время. В ООН прогнозируют, что больше людей умрут от недоедания, чем от самого коронавируса. И это без учета выживших.

Читайте такжеCNN: Коронавирус принес голод в ЕвропуНо недоедание среди детей может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Мировая программа продовольствия считает, что Йемен, Южный Судан, Нигерия и Буркина-Фасо уже страдают от голода. Даже в развитых странах бедные люди страдают от роста цен на продукты во времена высокой безработицы. В США каждая пятая семья уже не имеет продовольственной безопасности.

Вероятность риска: это уже началось.

Росту глобального среднего класса наступил конец

Наверное, самым большим достижением мира за последние три десятилетия был выход миллионов людей из критической бедности, а также рост глобального среднего класса. Этот успех может быть разрушен, если не будет сильного экономического восстановления после COVID-19 в 2021 году и после него. Эксперты считают, что впервые за полвека средний класс начал уменьшаться. Только в Латинской Америке таких людей стало меньше на 52 миллиона. Вдобавок, Всемирный банк прогнозирует, что к концу 2021 года еще 150 миллионов людей станут критически бедными, живя менее чем на 2 доллара в день.

Вероятность риска: высокая.

Нео-Османская Турция станет еще агрессивнее

Все более авторитарная, исламистская и экспансионистская Турция во главе с Раджеп Тайипом Эрдоганом или вторгалась, или разворачивала определенные силы в Сомали, Катаре, Ливии, Сирии и на Балканах. Анкара противостоит России в Сирии, Ливии и Азербайджане, в это же время атакуя курдов - союзников США в войне с "Исламским государством". Турция разворачивает российские системы ПВО С-400, ставя под угрозу НАТО и навлекая на себя американские санкции.

Читайте такжеNational Interest: Перемирие в Нагорном Карабахе может закончиться войной между Арменией и ТурциейАнкара устроила морские провокации в Восточном Средиземноморье, нарушая морской закон и угрожая Кипру. Многие арабские страны считают Турцию угрозой. А тем временем, Эрдоган вступает в конфликт с Францией из-за того, как она разобралась с последними терактами. Многовекторная военная напористость Анкары может привести к вспышке новых конфликтов. НАТО будет вынужден ответить на это. Хотя Турция до сих пор член организации.

Вероятность риска: высокая.

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Перевод: Лесь Дымань