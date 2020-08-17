ОАЭ и Израиль наладили телефонную связь
05:01, 17 августа 2020Мир
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Ранее абоненты слышали записанное на арабском и английском языках сообщение, извещавшее, что соединение с израильскими номерами невозможно.
Иллюстрация REUTERS
Объединенные Арабские Эмираты и Израиль на фоне нормализации отношений наладили телефонную связь.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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Ранее абоненты слышали записанное на арабском и английском языках сообщение, извещавшее, что соединение с израильскими номерами невозможно. Развитие интернета позволило людям обходить запрет, однако даже такие звонки часто прерывались.
13 августа Израиль и ОАЭ при посредничестве США заключили соглашение о нормализации отношений. Ожидается, что вскоре страны-участницы соглашения обменяются послами и откроют дипломатические представительства.
Нормализация отношений между ОАЭ и Израиле: что было до этого
- Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. Как следствие, Израиль замораживает планы по аннексии территорий на Западном берегу Иордана.
- В ближайшие недели делегации Израиля и ОАЭ должны подписать двусторонние договоренности по вопросам инвестиций, туризма, авиасообщений, безопасности, телекоммуникаций, энергоносителей, здравоохранения, культуры, окружающей среды и открытия посольств в обеих странах.
- Согласно совместному коммюнике, ОАЭ и Израиль присоединятся к американской инициативе "Стратегический план для Ближнего Востока".
- Со времени провозглашения Государства Израиль в 1948 году и последовавшей за этим череды военных конфликтов с арабскими странами это всего лишь третье арабо-израильское мирное соглашение.
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