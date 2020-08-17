ОАЭ и Израиль наладили телефонную связь

Ранее абоненты слышали записанное на арабском и английском языках сообщение, извещавшее, что соединение с израильскими номерами невозможно.

Объединенные Арабские Эмираты и Израиль на фоне нормализации отношений наладили телефонную связь.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Ранее абоненты слышали записанное на арабском и английском языках сообщение, извещавшее, что соединение с израильскими номерами невозможно. Развитие интернета позволило людям обходить запрет, однако даже такие звонки часто прерывались.

13 августа Израиль и ОАЭ при посредничестве США заключили соглашение о нормализации отношений. Ожидается, что вскоре страны-участницы соглашения обменяются послами и откроют дипломатические представительства.

Нормализация отношений между ОАЭ и Израиле: что было до этого

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. Как следствие, Израиль замораживает планы по аннексии территорий на Западном берегу Иордана.

В ближайшие недели делегации Израиля и ОАЭ должны подписать двусторонние договоренности по вопросам инвестиций, туризма, авиасообщений, безопасности, телекоммуникаций, энергоносителей, здравоохранения, культуры, окружающей среды и открытия посольств в обеих странах.

Согласно совместному коммюнике, ОАЭ и Израиль присоединятся к американской инициативе "Стратегический план для Ближнего Востока".

Со времени провозглашения Государства Израиль в 1948 году и последовавшей за этим череды военных конфликтов с арабскими странами это всего лишь третье арабо-израильское мирное соглашение.

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Автор: Светлана Закелова