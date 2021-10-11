После удара ошарашенная собака металась по улице с торчащей из спины рукояткой.

В российском городе Сочи работник шаурмичной воткнул кухонный нож в спину собаки.

Спаниель по кличке Федя гулял в Лазаревском районе города в воскресенье, 10 октября, и заглянул в киоск, где готовят шаурму.

"Мужчина, который, по-видимому, работает там в шаурмичной, ударил ножом собачку. Кухонный нож, торчащий из спины собаки, он оправдал тем, что боится собак, и этот песель Федя, собачка маленькой породы, подбежал к его прилавку. ... Хозяйка собаки была там же, ... вызвала друга, который мог помочь собаку транспортировать до машины, и отвезли в клинику, не доставая при этом нож. ...мужчина очень быстро ретировался", - опубликовал местный Telegram-канал слова очевидца.

При этом, по некоторой информации, хозяйка работает в том же торговом ряду и сотрудники соседних киосков знают собаку, она часто бегает там в ошейнике.

В пресс-службе УВД по Сочи рассказали, что мужчина как раз резал мясо, когда к нему подбежал пес, пишет kp.ru.

"По его признанию, он очень боится четвероногих, поэтому решил защититься. ... Повар полностью признал свою вину. Сказал, что злого умысла у него не было. Сейчас по этому случаю проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.

После удара спаниель стал бегать по улице с торчащим ножом в спине. Он не скулил и не лаял, только растеряно озирался по сторонам.

В клинике ветеринары извлекли нож и зашили рану под наркозом. Сообщается, что сейчас с псом Федей все в порядке, но чтобы полностью восстановиться, ему понадобится несколько недель.

Ранее в Киеве стаффордширский терьер намертво вцепился в таксу. Собаку спас нацгвардеец с ножом и попал на видео.

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Автор: Катерина Комолова