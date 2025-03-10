Известно, что принц болел редкой болезнью.

Принц Фредерик Люксембургский, сын принца Роберта и принцессы Жюли, умер в возрасте 22 лет из-за митохондриальной болезни POLG, которая является редким генетическим заболеванием. Об этом сообщает The Independent.

По словам журналистов, Фредерику поставили диагноз в 14 лет, поэтому он основал Фонд POLG, который занимался поиском методов лечения этой болезни.

"Его отец поделился воспоминаниями о Фредерике, описывая его позитивный дух и мужество в борьбе с болезнью", - добавили в материале.

Видео дня

В издании отметили, что митохондриальная болезнь POLG вызывает прогрессирующую дисфункцию органов и их отказ, а также имеет такие симптомы, как мышечная слабость и эпилепсия.

Работа принца в фонде была сосредоточена на том, чтобы помочь другим людям с этой болезнью и найти необходимые лекарства.

В то же время в POLG написали, что 28 февраля принц Фредерик собрал всю свою семью, чтобы попрощаться.

"Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди. В последние дни он почти потерял способность говорить, но он успел задать последний вопрос. Это было: "Папа, ты гордишься мной?" Ему нужно было подтверждение того, что он сделал все, что мог, за свою короткую и прекрасную жизнь, и что он наконец может двигаться дальше", - отметил принц Роберт.

Принц умер 1 марта в Париже, однако родные сообщили о его смерти только через 9 дней.

"Фредерик знает, что он мой супергерой, как и для всей нашей семьи, и для очень многих хороших друзей, а теперь в значительной степени благодаря его фонду POLG для многих людей во всем мире. Частью его суперспособности была способность вдохновлять и подавать пример. Фредерик родился с особой способностью к позитиву, радости и решимости. Когда он был маленьким, я всегда говорил, что если и есть один наш ребенок, о котором мне никогда не нужно будет волноваться, то это он. Он обладал социальными навыками, удивительным чувством юмора, эмоциональным интеллектом и состраданием, а также чувством справедливости, честности и порядочности, которые не знают границ", - добавил принц Роберт в обращении на сайте фонда PLOG.

Смерть известных людей - последние новости

Как писал УНИАН, ранее умер американский рок-музыкант Дэвид Йохансен, который был лидером New York Dolls. Известно, что мужчина "мирно умер дома" в Нью-Йорке в пятницу, 28 февраля.

Также сообщалось, что известный американский актер Джин Гекмен умер со своей женой в один день. Их тела были найдены днем в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Вас также могут заинтересовать новости: