Эксперты отметили, что мужчина умер позже своей возлюбленной.

Известного американского актера и дважды обладателя премии "Оскар" Джина Хэкмена и его жену-пианистку Бетси Аракаву нашли мертвыми в доме в Санта-Фе 26 февраля. Долгое время выдвигались различные предположения относительно причины смерти супругов, но сейчас судебно-медицинские эксперты назвали окончательные результаты экспертизы.

Как пишет издание The Daily Mail, жена актера умерла раньше, а сам Джин прожил еще около недели с телом любимой.

"Джин Хэкмен умер от прогрессирующей болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистого заболевания после того, как прожил около недели рядом с телом своей умершей жены Бетси Аракавы, которая умерла от редкой болезни, переносимой крысами. В результате вскрытия выяснилось, что 65-летняя женщина умерла 11 февраля от хантавирусного легочного синдрома", - отметили эксперты.

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Главный судмедэксперт подчеркнула, что смерть супругов была признана естественной. По ее словам, никаких признаков внутренних или внешних травм обнаружено не было.

Что известно о Джине Хэкмене

Джин Хэкмен был одним из самых популярных и успешных американских киноактеров второй половины XX века. Его актерская карьера длилась более 40 лет, а самые известные кинокартины с его участием были: "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный" и триллер "Разговор".

Хэкмен получил немало престижных премий за свой актерский талант. Он является двукратным лауреатом премий "Оскар" и BAFTA, трехкратным обладателем премии "Золотой глобус" и Национального совета кинокритиков США, а еще призером Берлинского кинофестиваля. С пианисткой Бетси Аракавой он женился в 1991 году.

Напомним, ранее звезда "Спасателей Малибу" Памела Бах выстрелила себе прямо в голову. Ее тело нашли родные.

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