27 февраля стало известно о смерти американского актера Джина Хэкмена, который дважды получил престижную кинонаграду "Оскар". Его не стало в возрасте 95 лет.
Но это не последняя печальная новость за сегодня в мировом кинематографе. Вместе с Хэкменом умерла и его жена, пианистка Бэтси Аракава. Ей было всего 63 года.
Их тела были найдены мертвыми в среду днем в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Офис шерифа округа Санта-Фе Адана Мендосы подтвердил их смерть после полуночи.
По словам властей, нет никаких непосредственных признаков преступления, хотя офис шерифа не сразу назвал причину смерти.
Чем известен Джин Хэкмен
Джин Хэкмен - один из самых популярных и успешных американских киноактёров второй половины XX века, чья карьера длилась более 40 лет. Преимущественное актёрское амплуа Хэкмена — представители закона и военные деятели ("Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощённый", "Багровый прилив", "В тылу врага").
Роль параноидального Гарри Кола в психологическом триллере "Разговор" по сей день считается вершиной мастерства Хэкмена и его лучшей работой в кино.
Также он является двукратным лауреатом премий "Оскар" и BAFTA, трёхкратным обладателем премии "Золотой глобус" и Национального совета кинокритиков США, призёр Берлинского кинофестиваля.