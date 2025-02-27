Их тела нашли в их доме в Санта-Фе.

27 февраля стало известно о смерти американского актера Джина Хэкмена, который дважды получил престижную кинонаграду "Оскар". Его не стало в возрасте 95 лет.

Но это не последняя печальная новость за сегодня в мировом кинематографе. Вместе с Хэкменом умерла и его жена, пианистка Бэтси Аракава. Ей было всего 63 года.

Их тела были найдены мертвыми в среду днем ​​в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Офис шерифа округа Санта-Фе Адана Мендосы подтвердил их смерть после полуночи.

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По словам властей, нет никаких непосредственных признаков преступления, хотя офис шерифа не сразу назвал причину смерти.

Чем известен Джин Хэкмен

Джин Хэкмен - один из самых популярных и успешных американских киноактёров второй половины XX века, чья карьера длилась более 40 лет. Преимущественное актёрское амплуа Хэкмена — представители закона и военные деятели ("Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощённый", "Багровый прилив", "В тылу врага").

Роль параноидального Гарри Кола в психологическом триллере "Разговор" по сей день считается вершиной мастерства Хэкмена и его лучшей работой в кино.

Также он является двукратным лауреатом премий "Оскар" и BAFTA, трёхкратным обладателем премии "Золотой глобус" и Национального совета кинокритиков США, призёр Берлинского кинофестиваля.

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