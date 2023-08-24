Суровикина признали "легким", а Пригожина - виновным, полагает глава фонда "Русь сидящая".

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин неслучайно ликвидирован после того, как стало известно, что генерал "Армагеддон" Сергей Суровикин снят с должности командующего воздушно-космическими силами РФ.

Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в эфире "ХодорковскийLive" поделилась мнением, что, "видимо, по итогам бесед с Суровикиным вот с такой вот помпой был отправлен на тот свет в общем весь командный состав "Вагнера".

"Очень интересно, как совпало - мы с вами вчера (23 августа - Ред.) узнали новость про то, что генерал Суровикин отставлен… читать следует, что за два месяца допрошен как следует, вдоль и впоперек исследован, взвешен на весах и признан легким... Все-таки Пригожин признан виновным. Суровикина пока ждет вот такая кара…", - заявила собеседница.

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Вечером 23 августа стало известно, что самолет, на борту которого находились, в том числе Евгений Пригожин и командир "вагнеровцев" Дмитрий Уткин (кличка "Вагнер"), потерпел крушение в Тверской области РФ.

Есть много версий авиакатастрофы, в том числе подрыв борта и уничтожение российской противовоздушной обороной. В РФ уже подтвердили, что Пригожин и Уткин "минусованы".

Cоветник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что уничтожение Пригожина - это наказание со стороны российского диктатора Владимира Путина за мятеж, который устроили члены ЧВК "Вагнер".

Справка УНИАН. "Вагнеровцы" в конце июня якобы устроили в РФ мятеж - было захвачено несколько военных объектов, даже сообщалось об уничтожении редкого российского самолета. Наемники двигались колоннами в сторону Москвы. По словам Владимира Путина, члены ЧВК "Вагнер" пошли на предательство.

Бунт очень резко закончился "договорняком" - движение "вагнеровцев" на столицу РФ было остановлено, и им разрешили отправиться в Беларусь. Потом СМИ писали, что исчез почетный член "Вагнера" Сергей Суровикин. По сведениям журналистов, его могли арестовать.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что мятеж Пригожина был согласован с российским диктатором.

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