Кто такой Евгений Пригожин - что известно о его жизни и карьере.

Евгений Пригожин - российский бизнесмен, больше известный как "повар Путина", а после российского вторжения в Украину - и как владелец "ЧВК" Вагнер, прославившейся своими зверствами. Свой путь Пригожин начинал с продажи хот-догов, а сейчас организовал мятеж против российской власти. Биография Пригожина и его путь к верхушке Кремля - в материале.

Евгений Пригожин - семья и образование

Евгений Викторович Пригожин родился 1 июня 1961 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Мать была медиком, отец умер рано. Воспитывал ребенка отчим - лыжный инструктор, поэтому Евгений с детства занимался лыжными гонками и окончил ленинградскую школу-интернат спортивного профиля №62. После школы поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт, на специальность "Провизор-фармацевт", но по словам самого Пригожина, не закончил его.

Пригожин - жена и дети

Жена Евгения Пригожина - Любовь Пригожина. Ей 52 года, по образованию она химик-фармацевт. У пары трое детей - сын Павел (1998 года рождения), дочери Полина (1992 года рождения) и Вероника (2005 года рождения).

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Любовь Пригожина владеет поместьем под Геленджиком, в селе Кабардинка и руководит ООО "Соинвест", которой принадлежит участок у Черного моря в 39 тыс. кв. м.

По информации российских СМИ, сын, Павел Пригожин - владелец крупного бизнес-центра на Синопской набережной и компаниями "Лахта Парк" и "Лахта Плаза". По словам самого Пригожина, его сын отслужил в армии, воевал в Сирии, а сейчас находится в составе ЧВК Вагнер.

Полина Пригожина вместе с матерью - совладелица "Музея шоколада" и единственный акционер АО "Легион", владеющего дачей принца Ольденбургского на Каменном острове. Вероника Пригожина - единственный учредитель ООО "Ред Старс", которое владеет гостиницей Red Stars Hotel в центре Санкт-Петербурга.

Пригожин, жена, сын Павел и дочь Полина находятся под санкциями ряда западных стран.

За что сидел Пригожин

В 1979 году в Ленинграде Пригожина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно - за кражу. В 1981 году Пригожину вынесли новый приговор - по обвинению в краже, мошенничестве и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбое. За это Евгений Пригожин получил 13 лет колонии, но в 1988 году его помиловали, а в 1990 году он вышел из колонии.

Пригожин - бизнесмен и повар Путина

Сразу же после этого Пригожин и его отчим открыли в Ленинграде сеть по продаже хот-догов. Далее бизнес развивался так:

С 1991 по 1997 годы Пригожин был руководителем сети магазинов "Контраст".

В 1995-м открыл на Васильевском острове бар-магазин "Винный клуб", в 1996-м - ресторан "Старая таможня" в Петербурге и кейтеринговую компанию "Конкорд Кейтеринг".

В 1997-м Пригожин открыл еще один ресторан - на теплоходе New Island. Именно там, в 2001 году президент Путин провел переговоры с Жаком Шираком (тогдашним президентом Франции), а спустя год - с Джорджем Бушем-младшим. По информации СМИ, в 2003 году Путин отмечал в этом ресторане свой день рождения, а Пригожин - лично подавал блюда президенту.

С 2002-го по 2012-й у Пригожина была сеть кафе-блинных "Блин! Дональт’s", а после он стал монополистом на рынке школьного питания в Москве.

В 2009-м открыл ресторан в Доме правительства.

Кроме этого, в 2000-х он также имел строительный бизнес в Петербурге.

Сейчас Пригожин - владелец и совладелец компаний в группе "Конкорд", управляющей сетью ресторанов в Москве и Петербурге. В 2010-х компании группы получили тендеры на уборку в казармах и учебных заведениях Минобороны, а также участвовали в строительстве военных объектов в России и их обслуживании.

Компания Пригожина "Конкорд" не раз являлась организатором правительственных и президентских торжеств, в том числе по случаю инаугурации Путина в 2012 году. Сам Пригожин заявлял, что не принадлежит к ближайшему окружению Путина и отношения к Кремлю не имеет.

Пригожин - фабрика троллей и ее роль

В 2013 году Пригодин создал "Агентство интернет-исследований", больше известное как "Фабрика троллей". Основной ее задачей было создание фейковых аккаунтов в соцсетях и публикация постов и комментариев, которые управляли общественным мнением.

В 2017 году была организована "Фабрика медиа" - в нее вошли Федеральное агентство новостей (ФАН) и несколько онлайн-порталов. В 2018 году США обвинили Пригожина и его сотрудников во вмешательстве в выборы президента. ФБР и Госдепартамент США были готовы платить (250 тыс и 10 млн долларов) за информацию, уличающую бизнесмена в этом.

Евгений Пригожин - Вагнер, заслуги перед Отечеством и мятеж

В 2015-м частная военная компания "Вагнер" (название дали по позывному первого командира) начала набор добровольцев для участия в военных операциях в Сирии, а позже и в Луганской и Донецкой областях в Украине. По информации западных СМИ вагнер также участвовал в военных действиях в Ливии, Судане, Центральноафриканской Республики, Мозамбике и Мали, а эксперты ООН обвиняли вагнеровцев в нарушении прав человека и преступлениях.

Пригожин сначала отрицал свою связь с "Вагнером", но после российского вторжения в Украину признал, что стал ее основателем. Летом 2022-го Вагнер начал вербовку заключенных для участия в войне в Украине, этим лично занимался Пригожин и обещал зэкам помилование.

За участие ЧВК Вагнер в войне против Украины Кремль назвал Пригожина тем, кто "болеет душой" и вносит большой вклад. Пригожин награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

В 2023 году Пригожин обвинил Минобороны России в нехватке боеприпасов и вооружения для продолжения войны. 23 июня 2023 года июня главный вагнеровец заявил, что российские военные нанесли удар по позициям "Вагнера" с тыла и в результате этого погибло "погибло огромное количество бойцов". Основатель ЧВК пообещал дать ответ и организовал "марш справедливости", который уже назвали военный мяжет Пригожина. В России на Пригожина завели уголовное дело, а сам Путин назвал действия "Вагнера" ударом в спину.

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