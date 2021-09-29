Франк-Вальтер Штайнмайер назвал фейком информацию о переговорах по отмене Евросоюзом безвизовых режимов для ряда стран.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о возможной отмене безвиза Европейским Союзом для ряда стран.

Как сообщает молдавское издание NewsMaker, об этом он сказал в Кишиневе на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

В частности, немецкий президент опроверг появившуюся в прессе информацию о переговорах между Бельгией, Германией и Италией об отмене визового режима с Молдовой.

"Я с удивлением прочитал эту новость после приземления. Это неправда, это фейк", - подчеркнул он.

Как сообщило сегодня "Радио Свобода", Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, Италия и Словакия вынесли свои оценки относительно работы либерализированного визового режима со странами Западных Балкан, Грузией, Молдовой и Украиной. Отдельно несколько стран ЕС заявили, что Украина остается "поводом для беспокойства".

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что никаких угроз отмены безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Украины нет.

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Автор: Виталий Саенко