По время разговора президенты двух стран выразили обеспокоенность наращиванием российских военных на границе Украины.

Президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого они обсудли ситуацию вокруг Украины.

В частности, во время разговора лидеры стран выразили обеспокоенность наращиванием российских военных на границе Украины, сообщает Украинская правда.

Президенты обсудили "общую обеспокоенность дестабилизирующим наращиванием Россией военных сил вдоль границы Украины и важностью трансатлантических усилий для деэскалации ситуации".

Беседа Байдена и Ниинисте состоялась накануне запланированных переговоров между президентами Финляндии и России.

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Как сообщал УНИАН, 13 декабря вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в связи со стягиванием российских войск к границам Украины надо ожидать лучшего, но быть готовыми к худшему.

"В такой ситуации вы должны ожидать лучшего и готовиться к худшему. И это то, в большей или меньшей степени, что мы делаем. Готовимся к худшему, ожидаем лучшего", - заявил Боррель.

Он отметил, что ЕС избрал тактику убеждения, чтобы избежать нового кризиса.

Возможна эскалация на границе Украины

Издание The Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы.

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тыс. военных.

По сообщению Financial Times, западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину.

Автор: Ирина Погорелая