Науседа говорит, что может произойти и худший сценарий.

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что страны Балтии чувствуют прямую угрозу со стороны России и могут рассчитывать на военное подкрепление из США.

Об этом он заявил в пятницу по результатам разговора с Байденом в рамках переговоров "Бухарестской девятки", цитирует Delfi.

"Как я сказал президенту США, это звоночек не только Украине, но и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже чувствуют прямую угрозу. Поэтому мы договорились, что ответ США в военном смысле этого слова будет адекватным, мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, которое позволит нам почувствовать себя более защищенными", – сказал литовский глава.

Стороны констатировали высокую вероятность агрессии России, "есть много признаков, которые показывают, что может произойти и худший сценарий – военная интервенция на территорию суверенного независимого государства".

Президент Литвы подчеркнул важность единства стран-членов НАТО и, намекая на предстоящий саммит с участием России, призвал "не говорить о странах Балтии и о других членах НАТО без их участия".

А Байден, по мнению политика, "берет на себя необходимое лидерство, и объединяет наши силы, чтобы был озвучен четкий ответ и сделан понятный месседж агрессивным режимам, что такие действия не останутся без ответа".

"Ответ будет самым жестким, вся мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет самым жестким", – подчеркнул президент Литвы.

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Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Яна Ставская