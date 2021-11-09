Там фиксируют большое количество мигрантов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента России Владимира Путина в организации нападения на границу.

Об этом Моравецкий заявил на экстренном заседании парламента, пишет Радио Свобода.

"У этого нападения, которое совершает Лукашенко, есть свой организатор в Москве, им является президент Путин", - заявил премьер Польши.

Как известно, уже вторые сутки большое количество мигрантов, которые хотели попасть через Беларусь в ЕС, находятся близ границы с Польшей.

Читайте также"Нацкорпус" предложил помощь Польше в связи с миграционным кризисомПольша из-за этого на неопределенное время закрыла пограничный переход с Беларусью в пункте пропуска "Кузница".

Ранее Моравецкий заявил, что ситуация со скоплением мигрантов на белорусско-польской границе угрожает безопасности Евросоюза.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Автор: Людмила Жерновская