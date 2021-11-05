Нарисованную карикатуру Грынив выставил на аукцион.

Депутат Львовского городского совета (фракция "Европейская солидарность") Юрий Грынив, который ранее нарисовал во время заседания портрет Владимира Путина объяснил , почему совершил подобный поступок.

На своей странице в Facebook Грынив объяснил, что любит рисовать карикатуры и об этом известно его друзьям. По словам депутата, обычно плоды своего творчества он кому-то дарит, однако на рисунок с Путиным ждет другая судьба.

"Вчерашнее - копию известной карикатуры ПТН ПНХ, которую рисуют, как правило, на туалетной бумаге и футболках, хотел бы выставить на аукцион, поскольку оказалось большое количество знакомых, которые захотели ее купить. Обещаю задекларировать доход и все средства отдать волонтерам. Стартовая цена 1 грн", - написал он.

В комментариях стартовая цена уже выросла до 1500 гривень, торг продолжается.

Ранее УНИАН писал, что депутат Львовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Юрий Грынив рисовал портрет президента России Владимира Путина во время заседания в сессионном зале. За этим процессом его заметили львовские журналисты.

Автор: Юрий Годован