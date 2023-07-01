С 1 июля Испания официально председательствует в ЕС.

Премьер-министр Испании Педро Санчес внезапно прибыл с визитом в Киев и уже успел высказать слова поддержки Украине в Twitter.

Чиновник выложил ролик с железнодорожного вокзала столицы - там его встретили украинские представители. В социальной сети глава испанского правительства отметил, что хотел бы начать председательство страны в Совете ЕС с визита в Украину.

"Всю европейскую солидарность я передаю вашему правительству и парламенту. Мы будем поддерживать украинский народ, пока в Европу не вернется мир", - прокомментировал визит в Киев Санчес.

Отметим, что Испания начинает председательствовать в ЕС с 1 июля, переняв право преемственности от Швеции. Соответствующую роль Мадрид будет занимать до 31 декабря 2023 года. Это уже пятый раз, когда Испания председательствует в ЕС.

Зеленский дал масштабное интервью перед визитом Санчеса

Напомним, что перед приездом главы испанского правительства лидер Украины Владимир Зеленский дал масштабное интервью испанскому изданию ELMUNDO, в котором раскрыл, какими проблемами, с учетом войны, живут украинцы сейчас.

Так, Зеленский прокомментировал шантаж России относительно подрыва Запорожской атомной станции и подчеркнул, что по данным разведки Украины, оккупанты заминировали станцию. Учитывая, что лидер РФ "неконтролируемый", теракт на ЗАЭС возможен, указал президент.

Также Зеленский уточнил, какой опыт ВСУ могут передать НАТО в случае присоединения Украины к Альянсу, а также рассказал о личном - о ежедневной опасности, с которой сталкивается каждый день.

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