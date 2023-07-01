По словам лидер Украины, опыт ВСУ полезен для НАТО во многих аспектах. В частности, в вопросе защиты городов от ракетных атак.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, каким именно опытом ВСУ могут дополнить одну из крупнейших армий мира НАТО.

По мнению украинского лидера, несмотря на более год ведения полномасштабной войны, ВСУ незаслуженно все еще не являются членами Альянса. Об этом он указал в интервью ELMUNDO.

Зеленский подчеркнул, что НАТО не может быть без Украины, ведь тот опыт и стратегии, которые наша армия успела отработать на оккупантах на фронте - бесценный опыт.

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"Наши выводы после войны будут очень полезными для всех партнеров Альянса, например, как защитить города от российских ракет. Никто не обладает нашим опытом. Другой пример: во многих странах есть небольшие армии, но мы, имея нашу большую армию, можем помочь им и развернуть силы на их границах для защиты. Без Украины НАТО не полноценное. Есть страны, которые не уверены, принадлежат ли они к НАТО, но мы на 100% принадлежим", - указал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил НАТО и главу Испании Педро Санчеса за ту помощь, которую НАТО и ЕС уже оказали Украине. Благодаря совместным усилиям ВСУ научились ремонтировать западное оружие, разрабатывать беспилотники, и даже морские беспилотники, чтобы защитить наши побережья, подчеркнул Зеленский.

Украина на шаг ближе к НАТО - вступление поддержала Британия

Напомним, что на этой неделе во время пресс-конференции в Лондоне глава Минобороны Британии Бен Уоллес подчеркнул, что НАТО должно рассмотреть упрощенное присоединение Украины к Альянсу.

Он считает, что такую опцию, как выполнение плана действий по вхождению в НАТО Украине, в рамках исключения, следует разрешить "пропустить".

Как известно, 11 и 12 июля в Вильнюсе стартует саммит НАТО. Среди главных тем - вопросы войны в Украине и помощь Киеву.

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