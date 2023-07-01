Украинский лидер в интервью ELMUNDO отметил, что уже привык жить с постоянным риском, однако больше всего, по мнению Зеленского, с опасностью сталкиваются украинской бойцы на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для российского диктатора Путина существует больший риск потери жизни, чем для него.

Лидера РФ хотят убить "некоторые люди", подчеркнул Зеленский в интервью ELMUNDO. Президент прокомментировал СМИ, каково это быть человеком, который уже в течение года и четырех месяцев сталкивается с самыми большими в мире рисками для своей жизни.

"На этот вопрос трудно ответить. Самая большая опасность существует для наших солдат на фронте. Каждая секунда. Всегда есть бомбы. Спать и выживать очень трудно. Я был там несколько раз и знаю, что происходит. Дай бог им силы идти дальше и вернуться домой", - отметил Зеленской.

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Относительно личных ощущений президент подчеркнул, что уже привык, что ежедневная опасность стала частью его жизни. Однако Путину в этом плане "не везет" гораздо больше, указал президент Украины.

"Я к этому привык. Рядом со мной много людей, которые также живут в опасности. Это осознанный выбор, который мы сделали. Я горжусь задачей, стоящей передо мной. Я живу с этим нормально. Да, я вам скажу, что Путину сейчас больше угрожают, чем мне. Есть еще люди, которые хотят его убить", - рассказал Зеленский.

В окружении Путина заговорили об убийстве Зеленского

Напомним, что в мае все окружение лидера РФ Владимира Путина испугалось эскалации событий на восточном фронте в Украине. Там умышленно организовали атаку на Кремль (3 марта одна из крыш комплекса была повреждена двумя БПЛА), чтобы иметь "законное" право ударить ракетами по Киеву и убить Зеленского.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он напомнил, что тогда один из сторонников Путина бывший лидер РФ Дмитрий Медведев также отметился призывами убить Зеленского "в ответ".

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