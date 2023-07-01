Президент Украины подтвердил, что получил информацию от украинской разведки, что на станции есть взрывчатка.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование риска подрыва ЗАЭС со стороны оккупантов.

По словам украинского лидера, глава РФ Владимир Путин - неконтролируемый человек. После подрыва Каховской ГЭС, а также бунта "вагнеровцев", риски подрыва ЗАЭС очевидны, указал Зеленский в интервью ELMUNDO.

Президент отметил, что некоторые эксперты видят риски для станции из-за возможного подрыва реакторов охлаждения. Другие говорят, что это неважно, однако, согласно докладам украинской разведки, ЗАЭС в любом случае заминирована.

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"Фактом является то, что завод заминирован и это подтверждает Агенство по атомной энергии. Нашей разведке известно, что на объекте есть взрывчатка и 5 тысяч российских военных с тяжелым вооружением. Нашей разведке известно, что существуют российские планы, которые предполагают создать утечку радиоактивных веществ на станции. Это часть их стратегии, чтобы заморозить конфликт, как и в случае с дамбой", - указал Зеленский.

По словам президента Украины, если Киев передаст контроль над заводом МАГАТЭ - оккупанты дистанционно взорвут станцию, чтобы выиграть для себя время, накопить вооружение, и снова попытаться стереть украинцев с лица земли: "Также хочу напомнить, что наших работников похищают, а их детей вывозят в Россию", - отметил Зеленский.

В СНБО оценили возможность подрыва ЗАЭС

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов накануне отметил, что Украина не исключает попытки подрыва ЗАЭС после теракта, который организовала РФ в отношении Каховской дамбы.

Данилов уточнил, что Украина готовится к соответствующей катастрофе и уже провела соответствующие учения. В случае, если оккупанты решатся на подрыв станции - это будет прямое применение ядерного оружия против гражданских людей, мир не сможет это проигнорировать, подчеркнул Данилов.

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