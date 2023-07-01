Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование риска подрыва ЗАЭС со стороны оккупантов.
По словам украинского лидера, глава РФ Владимир Путин - неконтролируемый человек. После подрыва Каховской ГЭС, а также бунта "вагнеровцев", риски подрыва ЗАЭС очевидны, указал Зеленский в интервью ELMUNDO.
Президент отметил, что некоторые эксперты видят риски для станции из-за возможного подрыва реакторов охлаждения. Другие говорят, что это неважно, однако, согласно докладам украинской разведки, ЗАЭС в любом случае заминирована.
"Фактом является то, что завод заминирован и это подтверждает Агенство по атомной энергии. Нашей разведке известно, что на объекте есть взрывчатка и 5 тысяч российских военных с тяжелым вооружением. Нашей разведке известно, что существуют российские планы, которые предполагают создать утечку радиоактивных веществ на станции. Это часть их стратегии, чтобы заморозить конфликт, как и в случае с дамбой", - указал Зеленский.
По словам президента Украины, если Киев передаст контроль над заводом МАГАТЭ - оккупанты дистанционно взорвут станцию, чтобы выиграть для себя время, накопить вооружение, и снова попытаться стереть украинцев с лица земли: "Также хочу напомнить, что наших работников похищают, а их детей вывозят в Россию", - отметил Зеленский.
В СНБО оценили возможность подрыва ЗАЭС
Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов накануне отметил, что Украина не исключает попытки подрыва ЗАЭС после теракта, который организовала РФ в отношении Каховской дамбы.
Данилов уточнил, что Украина готовится к соответствующей катастрофе и уже провела соответствующие учения. В случае, если оккупанты решатся на подрыв станции - это будет прямое применение ядерного оружия против гражданских людей, мир не сможет это проигнорировать, подчеркнул Данилов.