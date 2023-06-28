Отмечается, что президент Литвы обсудит с президентом Украины повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе в июле

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа прибыл в среду с необъявленным визитом в Киев. Как сообщает пресс-служба литовского президента, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции Украины.

"Президент Литвы обсудит с президентом Украины повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе в июле, а также вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе, помощи Литвы и Европейского Союза Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Науседа прибыл в Киев из Гааги, где перед этим на встрече глав семи государств обсудил дальнейшую поддержку Украины. Из Киева президент Литвы отправится в Брюссель, где в четверг начинается заседание Совета европейских лидеров.

Видео дня

Литва и Украина - что надо знать

Ранее сегодня Науседа сообщил, что Украина получит от Литвы два зенитно-ракетных комплекса противовоздушной обороны NASAMS.

Также президент Литвы заявлял, что Запад должен найти способ компенсировать Украине свою неспособность предоставить ей членство в НАТО. Также Науседа призвал страны Запада пересечь "красные линии" в предоставлении Украине необходимой военной помощи.

Предыдущий визит литовского президента в Украину состоялся в январе в рамках саммита Люблинского треугольника, который прошел во Львове.

Вас также могут заинтересовать новости: