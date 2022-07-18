Шимоните призвала продолжать помогать ВСУ и не уставать от рутины войны.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните высказалась о российском империализме и призвала противостоять этим отвратительным вещам.

Цитирует Ингриду Delfi.

"Нам очень важно сплотиться и вместе бороться не только за сильную Литву, но и за политический порядок, созданный западной цивилизацией, которой угрожающий вызов бросили амбиции имперской России. От того, как международное сообщество сможет продемонстрировать сопротивление агрессору, будет зависеть, какой мир мы оставим будущим поколениям", - сказала Шимоните.

Именно от украинского сопротивления зависит будущее Европы, считает литовская премьер-министр.

"От конца войны в Украине будет зависеть и то, как будет выглядеть будущее Европы и всего свободного мира", – заявила она.

Шимоните призвала продолжать помогать ВСУ и не уставать от рутины войны.

"Только продолжая последовательно оказывать помощь Украине и ее людям, мы сможем защитить их и наше общее право на свободный выбор будущего. Россия сейчас борется со свободой каждого из нас и не успокоится, пока ее руки не будут надежно скованы. Поэтому мы должны, как и раньше, всеми силами поддерживать Украину, не уставать от рутины войны, несмотря на желание, чтобы все это закончилось как можно быстрее", – сказала она.

Ранее российский оппозиционный журналист назвал факторы, которые разрушат режим путина.

Вас также могут заинтересовать новости: