Президент Литвы считает, что для более эффективной борьбы с российской агрессией необходим щит коллективной защиты.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину не стоит все угрозы президента РФ Владимира Путина воспринимать буквально.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.

"Угрозами они (россияне – ред.) уже оттолкнули весь Евросоюз и, наверное, большую часть мира. Да, всегда нужно серьезно реагировать на то, что говорит такое агрессивное государство, но, с другой стороны, действительно не стоит вздрагивать от каждого их заявления", — сказал Науседа.

Он также отметил, что для более эффективной борьбы с российской агрессией необходим щит коллективной защиты.

"Мы должны в первую очередь обратить внимание наших союзников на то, в каком рискованном регионе мы живем, и что НАТО и Евросоюз очень адекватно реагируют на угрозы и делают все, чтобы у России не было ни малейшего соблазна испытать свои силы и устойчивость. Другими словами, попробуйте щит коллективной защиты", — сказал Науседа.

Война в Украине и помощь Литвы:

7 июля Литва отправила Украине полученный от Турции Bayraktar.

12 июля 2022 года Литва закупила для Украины более ста средств противодействия беспилотным летательным аппаратам и радары к ним. Антидроны помогут бойцам ВСУ сбивать российские БПЛА.

В тот же день, 12 июля 2022 года, Литва не пропустила на свою территорию более тридцати российских грузовиков с продуктами и товарами, которые попали под санкции ЕС.

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