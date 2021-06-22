Согласно опросам, половина населения Каталонии хочет независимости.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство собирается помиловать девятерых лидеров каталонских сепаратистов, получивших тюремные сроки после попытки отделения Каталонии в 2017 году.

Об этом пишет Reuters.

По его словам, стремление к примирению с регионом отвечает общественным интересам.

Пока Санчес говорил о надеждах на "дух диалога и согласия", протестующие в Барселоне требовали нового референдума о независимости, а оппозиционные партии в Мадриде пригрозили оспорить помилование в суде.

Читайте такжеВ Дании памятник Тарасу Шевченко разрисовали в цвета российского флага (фото)"Чтобы достичь соглашения, кто-то должен сделать первый шаг. Правительство Испании сделает этот первый шаг сейчас", - сказал Санчес на мероприятии в каталонской столице.

Согласно опросам, половина населения Каталонии хочет независимости от Испании.

А около 60% испанцев выступают против освобождения политиков и активистов.

"Каталония, каталонцы, мы любим вас", - сказал Санчес в конце своего выступления.

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Автор: Людмила Жерновская