Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство собирается помиловать девятерых лидеров каталонских сепаратистов, получивших тюремные сроки после попытки отделения Каталонии в 2017 году.
Об этом пишет Reuters.
По его словам, стремление к примирению с регионом отвечает общественным интересам.
Пока Санчес говорил о надеждах на "дух диалога и согласия", протестующие в Барселоне требовали нового референдума о независимости, а оппозиционные партии в Мадриде пригрозили оспорить помилование в суде.
Читайте такжеВ Дании памятник Тарасу Шевченко разрисовали в цвета российского флага (фото)"Чтобы достичь соглашения, кто-то должен сделать первый шаг. Правительство Испании сделает этот первый шаг сейчас", - сказал Санчес на мероприятии в каталонской столице.
Согласно опросам, половина населения Каталонии хочет независимости от Испании.
А около 60% испанцев выступают против освобождения политиков и активистов.
"Каталония, каталонцы, мы любим вас", - сказал Санчес в конце своего выступления.
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