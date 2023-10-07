Утром, 7 октября, палестинская исламистская группировка ХАМАС атаковала на Израиль.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отреагировал в субботу на террористические атаки боевиков ХАМАС против государства Израиль.

В социальной сети X (бывший Twitter) он выразил сожаление по поводу гибели невинных жертв и выразил "солидарность" с еврейским народом.

"Глубоко шокирован новостью о терактах в Израиле. Наши мысли и молитвы с невиновными жертвами и их семьями. Мы солидарны с Израилем в этот трудный час", - написал Моди.

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Война в Израиле - что известно об атаке ХАМАС

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 7 октября, палестинская исламистская группировка ХАМАС атаковала на Израиль. Боевики из сектора Газа совершили массированный ракетный удар по территории Израиля, а также прорвали границу и продвинулись на десятки километров вглубь, там продолжаются бои.

Израиль начал операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС и наносит ответные удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

О своей поддержке ХАМАСу официально сообщили представители Ирана. Вину за ситуацию на Израиль возложили также Саудовская Аравия и Катар.

В МИД Украины отметили, что сейчас среди пострадавших в Израиле украинцев нет. В свою очередь, президент Владимир Зеленский осудил атаку на Израиль и подчеркнул, что право этой страны на защиту не подлежит сомнению. По его словам, Украина верит, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены.

США осудили нападение ХАМАС и ее союзников на Израиль и выразили солидарность с властями и народом страны. Президент Джо Байден заверил, что полностью поддерживает право Израиля на самооборону.

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