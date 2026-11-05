Некоторым военным разрешат служить по месту жительства детей: решение Главкома ВСУ

Перевод возможен на равнозначные или нижестоящие должности.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые воспитывают и содержат детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, смогут проходить службу по месту жительства своих детей или в ближайшей возможной местности. Об этом сообщает Офис Военного омбудсмена.

"По результатам обращения Офиса военного омбудсмена, в соответствии с решением Главнокомандующего ВСУ от 31.10.2026, командующим родов войск (сил) и руководителям органов военного управления доведены требования о неукоснительном выполнении Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины при рассмотрении рапортов о переводе по семейным обстоятельствам военнослужащих, воспитывающих и содержащих детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет", - говорится в сообщении.

Также в Офисе Военного омбудсмена отметили, что перевод возможен на равнозначные или нижестоящие должности в воинские части или органы военного управления, расположенные по месту жительства детей или в ближайшей возможной местности, с учетом уровня укомплектованности воинских частей. Это позволит военнослужащим, имеющим детей с инвалидностью, более активно участвовать в их жизни и уходе за ними.

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Кроме того, в Офисе Военного омбудсмена добавили, что аналогичные обращения с просьбой обеспечить военнослужащим возможность проходить службу ближе к месту проживания ребенка были направлены в Государственную пограничную службу Украины, Государственную специальную службу транспорта и Национальную гвардию Украины.

Хватит ли средств на зарплаты военным до конца года

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что правительство нашло 7 миллиардов долларов на финансирование Сил обороны за счет перераспределения расходов и экономии. По его словам, ситуация меняется ежедневно, и правительство работает над оптимизацией расходов.

Корецкий отметил, что Силы обороны – главный приоритет. Он заверил, что денежное обеспечение военнослужащих точно будет обеспечено.

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