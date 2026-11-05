Мелони призывает ЕС определить, кто будет представлять Европу на переговорах по Украине

Она подчеркнула, что несогласованные действия и большое количество посредников вредят авторитету европейского сообщества.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони требует, чтобы Евросоюз наконец определился, кто и с какими полномочиями будет представлять блок на переговорах по войне России против Украины. По её мнению, нынешняя система бьет по авторитету ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

Мелони направила письмо президенту Европейского совета Антониу Коште, который председательствует на встречах лидеров 27 стран ЕС. Она предлагает обсудить этот вопрос на неформальном саммите в Дублине на следующей неделе. Копией письма с изданием поделился офис итальянского премьера.

Как говорится в материале, Мелони не устраивает то, что интересы блока сейчас отстаивают сразу несколько переговорщиков в разных форматах. Политик считает, что из-за этого доверие к Евросоюзу ослабевает.

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"Я убеждена, что все мы осознаём, как, создавая образ Европы, которая действует несогласованно, мы просто играем на руку тем, кто хочет, чтобы эта война продолжалась. Считаю это неприемлемым, ведь на кону человеческие жизни и будущее нашей безопасности", – написала Мелони.

По данным Bloomberg, в последние недели советники по вопросам национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании встречались в Майами с американскими и украинскими должностными лицами. В разговорах также принимали участие представители ЕС и НАТО. Впоследствии группа европейцев провела встречу в Осло.

Спустя еще несколько дней президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. Кроме того, как отмечает издание, европейские чиновники в настоящее время ведут в Брюсселе переговоры с украинскими коллегами по поводу послевоенного восстановления и гарантий безопасности. Ожидается, что европейцы будут присутствовать и в Абу-Даби, где в конце месяца при посредничестве США должны встретиться украинские и российские представители.

"Я и впредь призываю к тому, чтобы раз и навсегда приняли решение, кто будет сидеть за столом переговоров от имени Европейского союза и с каким мандатом. Потому что беспорядочные действия с инициативами, которые сменяют друг друга и накладываются, не помогут нам – ни с нашими партнерами, ни с теми, кого мы должны убедить остановить эту бессмысленную агрессию", – подчеркнула она.

В то же время Мелони заверяет, что не добивается для Италии отдельного официального места за столом переговоров. По её словам, ЕС должен быть готов принять решение уже на декабрьской встрече лидеров.

"Иначе, боюсь, мы рискуем обречь Европу на незначительность в переговорном процессе", – предупредила премьер.

В Европейском совете подтвердили, что получили письмо, однако от дальнейших комментариев воздержались.

Переговоры с Россией

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Кремль готов видеть за столом переговоров только тех европейских политиков, которые выступают за диалог и сохранение контактов с Москвой. По её словам, прежде чем претендовать на участие в переговорах, европейцам следует "изменить подход к общению". Среди возможных кандидатов для переговоров с Путиным от имени Европы тогда называли, в частности, и саму Мелони.

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