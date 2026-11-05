В Финляндии приговорили российского капитана судна, повредившего подводные кабели

Судно Fitburg могло стать частью российской гибридной агрессии против Европы.

В Финляндии вынесли приговоры двум морякам судна Fitburg под флагами Сент-Винсента и Гренадин, которое повредило подводный кабель в декабре 2025 года. Об этом пишет финское издание Yle.

Капитан судна, россиянин Андрей Максименко, получил 3 года 6 месяцев тюрьмы. А боцман, гражданин Азербайджана Вусал Маджидов, – 2 года 10 месяцев лишения свободы. Обоих обвинили в умышленном повреждении имущества и взяли под стражу. Их также обязали выплатить сумму ущерба за ремонт кабелей и газопровода, а также за расходы на расследование. Приговор еще может быть обжалован.

Суд, который проходил в Хельсинки, признал, что именно эти моряки несли ответственность за то, что судно "Fitburg" повредило два кабеля. Судно на протяжении 130 километров тащило за собой якорную цепь и прикрепленный к её концу якорный брусок по дну моря.

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Помимо повреждения кабелей это еще поставило под угрозу семь кабелей в том же районе. Суд признал, что якорная система на судне была исправна, когда оно выходило из Санкт-Петербурга, а члены экипажа знали о том, что она была опущена. Его спустили в воду после того, как судно вышло из российских территориальных вод. В таком состоянии судно двигалось более суток. Следователи заявляют, что именно боцман несет ответственность за то, чтобы якорь был поднят, когда судно находится в движении.

Утром 31 декабря компания Elisa обнаружила повреждение своего телекоммуникационного кабеля на участке между Хельсинки и Таллинном. Место повреждения кабеля находится в экономической зоне Эстонии.

Финские пограничники заметили подозрительное судно в экономической зоне Финляндии. На тот момент грузовое судно "Fitburg" следовало из российского порта Санкт-Петербурга в Израиль.

Судно было задержано в результате воздушной и морской операции. 14 членов экипажа из России, Грузии, Казахстана и Азербайджана были задержаны. Впоследствии арест самого судна был отменен.

Гибридная война – больше новостей

Напомним, что перерезание подводных кабелей было одним из аспектов "гибридной войны" России против Европы в 2023 и 2024 годах. Европейские страны преследовали подозреваемых по делам о саботаже в рамках совместных миссий правоохранительных органов и разведки. Также Европа обвиняет Москву в кибератаках, попытке вооруженного нападения с помощью дронов на аэропорт Лейпцига, подрыве железнодорожных путей в Польше и поджогах складов и заводов.

Осенью гибридные атаки настолько обострились, что президент Франции Эммануэль Макрон созвал лидеров французских партий и кандидатов в президенты в Елисейский дворец, чтобы предупредить их об угрозе жертв среди гражданского населения.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, ссылаясь на разведданные, что Россия планирует нанести удары с помощью дронов или ракет по европейским странам, поддерживающим Украину, а затем утверждать, что такие удары были случайными.

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