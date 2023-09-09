Страна намерена вернуться к хиндийской традиции и отказаться от старого названия "Индия". Этот вопрос на повестке парламента 18 сентября.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди засвидетельствовал намерение страны вернуться к древней традиции и переименовать "Индию" на "Бхарат".

С соответствующей табличкой чиновник представлял интересы страны на первой сессии саммита G20, указывает журналист Адитья Радж Каул в Twitter.

Индия намерена обозначить свое международное самоназвание как "Бхарат"

"Бхарат" - название государства на хиндийском языке, которое парламент намерен рассмотреть в качестве замены "Индии" на заседании 18 сентября, сообщал The Economic Times.

Видео дня

Название "Индия" ассоциируется с британским языком. Как известно, до 1947 года Британия заполняла колониями разные регионы Индии. Около 300 лет страна была богатейшим ресурсом для тогдашних британцев-колоннизаторов. Однако теперь Индия стремится обозначить свое международное самоназвание на хиндийском языке, без ассоциаций с Англией.

Президент Индии первым ввел трагедию "Бхарата"

Напомним, что начало упомянутой "традиции" среди индийских чиновников заложил президент страны Драупади Мурму. Он первым стал представляться в качестве "президента Бхарата" на приглашениях на ужин в связи с саммитом G20. Эту инициативу поддержали несколько политиков в социальных сетях.

Согласно конституции, в Индии принято 2 официальных языка: английский и хинди. Соответственно, по-английски "Индия" называется India, а на хинди - Bhārat.

Вас также могут заинтересовать новости: