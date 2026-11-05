Какие iPhone нравятся владельцам больше всего: в топе оказались старые модели

Еще в сентябре iPhone 18 Pro Max лидировал с 99,02% одобрения, но за месяц потерял 5,86% и опустился на десятое место.

Смартфоны Apple, выпущенные в 2020 году, оказались выше современных моделей по уровню удовлетворенности владельцев. В частности, iPhone 12 mini и iPhone SE второго поколения получили более высокие оценки, чем iPhone Air, iPhone 16e и даже новейший iPhone 18 Pro Max.

Рейтинг основан на оценках пользователей приложения AnTuTu BechMark. Он отражает не производительность смартфонов, а степень удовлетворенности владельцев.

Среди смартфонов самый высокий результат показал iPhone 12 mini – 95,48% положительных оценок. Компактный корпус, 5,4-дюймовый OLED-экран Super Retina XDR и небольшой вес в 133 г по-прежнему привлекают пользователей. Сегодня iPhone 12 mini воспринимают как эталон флагманских возможностей в миниатюрном корпусе.

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Второе место занял iPhone SE второго поколения с показателем 94,77%. Этот телефон тоже появился в 2020 году, но сумел обойти новинки Apple. Его особенностями остаются компактный 4,7-дюймовый экран, классическая кнопка Home с Touch ID и знакомый дизайн.

Для сравнения, iPhone 17 Air расположился лишь на шестом месте с 93,95% положительных оценок. Еще ниже оказался iPhone 16e, набравший 93,78%. А новейший iPhone 18 Pro Max и вовсе замкнул первую десятку с показателем 93,16%.

Примечательно, что еще в сентябре iPhone 18 Pro Max возглавлял рейтинг с результатом 99,02%. За месяц его показатель одобрения упал до 93,16%, из-за чего флагман потерял сразу девять позиций.

Абсолютным лидером среди Apple-устройств в рейтинге AnTuTu стал iPad Air 4 с результатом 96,97%. Благодаря мощному чипсету A14 Bionic и поддержке современных версий iPadOS, этот планшет даже спустя 6 лет с момента выхода остается актуальным и мощным устройством.

Напомним, этой осенью Apple представила только три смартфона на своей сентябрьской презентации. Компания изменила привычный график релизов, решив полностью разделить флагманскую и базовую линейки. Главным анонсом стал первый складной iPhone с гибким экраном.

В начале 2027 года Apple представит базовый iPhone 18, продолжение iPhone Air и iPhone 18e.

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