Новые OLED-телевизоры премиум-класса начали выгорать уже после 600 часов тестов

Проблема проявилась в виде выгорания бегущей строки новостей.

Специалисты RTINGS обнаружили признаки необратимого выгорания экранов флагманских OLED-телевизоров Samsung S95H и LG G6 уже после 600 часов работы на максимальной яркости. Даже несколько циклов очистки пикселей не смогли полностью устранить остаточное изображение. В лаборатории признались, что не ожидали увидеть такую проблему настолько рано.

Проблема обнаружилась в ходе исследования Longevity 3.0, которое должно помочь оценить, как за последние годы изменились технологии производства дисплеев. В нем участвуют 12 телевизоров и 12 с различными технологиями экранов, включая современные разработки.

Телевизоры практически непрерывно транслируют американский канал CNN – дисплей остается включенным по 21 часу в сутки. Из-за этого логотип канала и информационные элементы постоянно отображаются на одних и тех же участках матрицы. Большинство моделей работают при максимальной яркости в режиме SDR.

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Специалисты попытались устранить остаточное изображение с помощью функции Pixel Cleaning, которая запускает цикл компенсации пикселей. Однако следы на экране остались. В RTINGS считают, что повреждение уже может быть необратимым.

В лаборатории предположили, что на результат могли повлиять высокая яркость Samsung S95H и LG G6, а также сильный нагрев панелей во время испытаний. Оба телевизора настолько горячие, что сотрудники буквально ощущают тепло, проходя мимо них.

RTINGS подчеркивает, что полученные результаты что не позволяют говорить о массовой проблеме с долговечностью новых OLED-телевизоров. Испытания проходят в условиях повышенной нагрузки, которые не соответствуют обычному домашнему использованию. При обычном просмотре разнообразного контента риск выгорания значительно ниже.

Исследование рассчитано примерно на два года, результаты будут обновляться каждые два месяца.

Предыдущий эксперимент RTINGS охватывал 100 телевизоров и продолжался 3 года. За это время большинство устройств проработали около 18 тысяч часов. Исследование помогло выявить несколько закономерностей, например, то, что OLED‑панели в большинстве случаев живут дольше, чем их LED‑LCD конкуренты.

Результаты показали, что LCD‑телевизоры с боковой LED‑подсветкой чаще всего выходят из строя. Основные причины – отказы LED‑ламп и перегрев внутренних слоев, приводящий к расслаиванию и ухудшению изображения. Модели с прямой или зональной светодиодной подсветкой (FALD/mini‑LED) показали себя лучше, хотя общая надежность LCD оставалась ниже, чем у OLED.

OLED‑панели благодаря индивидуальной подсветке пикселей показали самую высокую стабильность и наименьшее количество отказов. Признаки выгорания пикселей у них встречались только в экстремальных условиях, и в реальной эксплуатации это не создает проблем.

Новое исследование показало, что смарт-телевизоры Samsung продолжают передавать данные даже после отключения слежки. Технология ACR встроена в операционную систему телевизора, поэтому может распознавать контент практически из любого источника.

УНИАН рассказывал, как превратить старый телевизор в Smart TV, используя свободный HDMI-порт.

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