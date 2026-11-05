Союзник Кремля возобновляет добычу на глубоководном газовом месторождении

В этом году на месторождении Deep Sea No.1 произошла авария.

Китайская компания CNOOC Ltd планирует возобновить добычу газа на глубоководном месторождении "Линьшуй 17-2" (также известном как Deep Sea No. 1) в Южно-Китайском море в четвертом квартале этого года, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

Месторождение расположено примерно в 150 км к югу от Хайнаня – самой южной провинции Китая. Средняя глубина моря в районе месторождения составляет 1500 метров. Геологические запасы природного газа превышают 100–150 миллиардов кубических метров. Добыча началась в июне 2021 года.

Это одно из крупнейших газовых месторождений CNOOC, которое обеспечивает поставки газа в Южный Китай и Гонконг.

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В этом году на месторождении произошла авария. На объекте второй очереди возник пожар, который впоследствии вызвал взрыв и привел к остановке его работы. Инцидент вынудил компанию CNOOC временно приостановить работу платформы. По данным Reuters, инцидент окажет незначительное влияние на общие объемы добычи.

Отметим, что это месторождение является первым глубоководным газовым месторождением CNOOC, которое полностью принадлежит компании и разрабатывается ею самостоятельно. После завершения двух этапов освоения его годовая мощность добычи природного газа составит 4,5 млрд кубометров.

Газовые месторождения – последние новости

Турецкая плавучая платформа для добычи природного газа "Осман Гази" начала путь к месторождению Сакарья в Чёрном море. Её ввод в эксплуатацию должен стать важным этапом в реализации планов Турции по удвоению объемов собственной добычи газа. В 2027 году страна планирует нарастить суточную добычу природного газа на месторождении Сакарья до 20 млн кубометров.

В июле стало известно, что у побережья Румынии в Черном море компании OMV Petrom и Romgaz завершили установку морской добывающей платформы в рамках проекта Neptun Deep. По предварительным оценкам, месторождение содержит около 100 млрд кубометров природного газа.

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