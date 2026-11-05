Цены на нефть неожиданно пошли вверх: что происходит

Накануне цены на нефть марки Brent и WTI упали более чем на 8% и достигли самого низкого уровня с конца августа.

Мировые цены на нефть выросли более чем на 2 доллара после падения накануне. В то же время инвесторы оценивают, изменит ли поражение республиканцев на промежуточных выборах позицию президента США Дональда Трампа в отношении войны с Ираном, пишет Reuters.

По состоянию на 14:55 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 2,19 долл., или на 2,3%, до 96,81 долл. за баррель. Американская WTI выросла на 1,32 долл., или на 1,5%, до 89,44 долл. Накануне обе марки нефти обвалились более чем на 8% и закрылись на самом низком уровне с 31 августа.

Конфликт с Ираном, который Трамп развязал совместно с Израилем в феврале, а также вызванное им повышение цен на топливо для американских потребителей стали главными причинами недовольства избирателей во время сокрушительного поражения республиканцев на выборах в Конгресс.

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"Ситуация на Ближнем Востоке остается нерешенной, поэтому в настоящее время наблюдается некоторое умеренное восстановление цен", – отметил аналитик по сырьевым рынкам UBS Джованни Стауново.

По словам старшего аналитика нефтяного рынка Sparta Commodities Джун Го, рынки оценивают влияние результатов выборов на дальнейшие шаги Трампа в отношении войны с Ираном и закладывают в цены более высокую вероятность её завершения.

"Впереди будет больше волатильности, поскольку путь к полноценной дипломатии для завершения войны по-прежнему полон неизвестных, а глобальные стратегические резервы уже почти исчерпаны", – отметила она.

Аналитики подчеркивают, что неопределенность сохранится до января, когда начнет работу новый Конгресс под контролем демократов.

Несмотря на недавнее падение цен, эскалация конфликта с Ираном, вероятно, приведет к более резкому росту стоимости нефти марки Brent до диапазона 110–125 долл. за баррель.

Цены на нефть – последние новости

2 ноября стоимость "черного золота" снизилась более чем на 3% после того, как иранские и катарские чиновники провели третий день подряд переговоров по достижению соглашения о прекращении американо-израильской войны против Ирана.

Однако уже 3 ноября цены на нефть выросли почти на 2 доллара после того, как США нанесли удар по иранскому острову Кешм. Чиновник из Тегерана тогда заявил, что соглашение о прекращении войны еще далеко. Именно это усилило опасения относительно эскалации военных действий и роста рисков для поставок энергоносителей.

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