В Украине стремительно дешевеет популярная рыба: какие цены на рынке осенью

В сентябре цены на карпа снизились примерно на 11–20% по сравнению с августом.

В сентябре в Украине подешевели некоторые популярные виды рыбы. При этом цены в разных регионах страны заметно отличались, сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства.

В частности, снизилась стоимость товарного карпа. В сентябре цены на него снизились примерно на 11–20% по сравнению с августом этого года.

В первый месяц осени в большинстве регионов карпа продавали по цене 120–160 грн/кг. Дешевле всего рыба стоила в Винницкой и Хмельницкой областях – 120 грн/кг. В Житомирской, Киевской и Ривненской областях цена составляла около 130 грн/кг, в Черновицкой – 140 грн/кг, а в Сумской – 160 грн/кг.

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Для сравнения: в августе карп в основном стоил 150–180 грн/кг. Самую низкую цену зафиксировали в Закарпатье – 150 грн/кг. В Винницкой и Сумской областях рыбу продавали по 170 грн/кг, а в Ривненской и Черновицкой – по 180 грн/кг.

Эксперты отмечают, что на украинском рынке больше всего представлен именно карп. Также продавцы активно предлагают толстолоба, белого амура, серебристого карася и щуку.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Из-за высокого урожая картофеля в Черниговской области существенно снизились закупочные цены на него. Местные фермеры вынуждены сдавать продукцию перекупщикам по 5–6 грн/кг, тогда как в магазинах и на рынках крупных городов картофель может стоить вдвое дороже.

В то же время в начале недели оптовые цены на огурцы в Украине выросли с 70–100 до 90–120 грн/кг. Росли цены и на некоторые другие овощи. В частности, помидоры подорожали с 55–80 до 60–100 грн/кг, а сладкий перец – с 25–60 до 40–100 грн/кг.

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