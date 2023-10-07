По данным СМИ, обстановка в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве напряженная.

Сотни жителей приграничных с сектором Газа израильских городов пытаются бегством спастись от боевиков ХАМАС. В толпе бегущих мужчины, женщины и дети.

Как сообщают местные СМИ, по состоянию на 11:45, больница "Барзилай" в Ашкелоне приняла 136 раненых, десять из них в критическом или тяжелом состоянии. В больницу "Сорока" в Беэр-Шеве доставлены более 140 раненых, более 20 из них в тяжелом или критическом состоянии. Сообщается, что в настоящее время известно о 22 убитых и 300 раненых в Израиле.

При этом Минздрав страны сообщил, что по состоянию на 13:00, в больницы доставлены не менее 545 раненых в результате ракетных обстрелов и атак террористов. Там добавили, что все больницы в радиусе до 80 км от границы Газы работают в условиях повышенной готовности.

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Кроме того, по данным СМИ, обстановка в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве напряженная: толпы людей пытаются покинуть страну. В помещениях царит суета и паника. В столице Израиля раздаются звуки сирен и работает ПВО.

При этом на улицах израильского города Ашкелон, находящегося в 8 км от границы с Палестиной боевики Хамас никакого сопротивления не встретили.

Помимо этого в рамках операции "Железные мечи" израильская армия наносит удары по целям в секторе Газы, по состоянию на 12:00, убиты более 20 боевиков, сотни получили ранения.

Ситуация в Израиле

Сегодня утром Израильподвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа. Боевики Хамас прорвали ограждение на границе с Израилем и вторглись в страну. Они захватили ближайший военный КПП и все оружие, которое было там.

Впервые за 50 лет ЦАХАЛ объявил, что находится в состоянии войны. Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва. Главный представитель Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что в стране объявлено военное положение.

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