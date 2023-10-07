Министерство иностранных дел Украины создало оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.

Сейчас среди раненых в результате боевых действий в Израиле нет граждан Украины. Министерство иностранных дел Украины создало оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, украинское посольство находится на постоянном контакте с израильскими властями и основными больницами. Следовательно, дипломаты держат ситуацию под контролем.

"Граждан Украины пока нет среди пострадавших в результате боевых действий", - отметил он.

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Николенко также опубликовал рекомендации для украинцев в Израиле. В частности, граждан Украины призывают воздержаться от посещения центральных и южных районов страны, сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности развитием событий.

Напоминается, что в случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения. Следовательно, в МИД призывают внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей.

В случае пребывания в населенных пунктах Израиля, которые находятся в непосредственной близости к Сектору Газа, во время активации сигнала воздушной тревоги в МИД рекомендуют безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

В случае же попадания в чрезвычайные ситуации украинцы могут обратиться на горячие линии посольства Украины в Израиле (+ 972 546 676 782) и украинского дипучреждения в г. Рамалла (+ 972 59 823 93 99).

Кроме того, в МИД заявили, что Украина решительно осуждает террористические атаки против Израиля, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве.

"Мы выражаем поддержку Израилю в его праве защищать себя и свой народ", - говорится в сообщении министерства в соцсети Х.

Атака ХАМАС на Израиль

Как сообщал УНИАН, боевики Сектора Газа нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. Впоследствии они проникли на территорию страны, захватив часть территорий.

Министр обороны Израиля Иоав Галлант утвердил призыв солдат резерва, а позже объявил, что ХАМАС начал войну.

В свою очередь, израильская армия начала операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС в Секторе Газа в ответ на атаку на свои территории.

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