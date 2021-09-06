Мужчину нашел спящим на скале в провинции Кхонкэн местный охотник.

72-летний британский турист Барри Веллер потерялся в джунглях Таиланда и был вынужден провести там трое суток.

Об этом сообщает Sky News.

Мужчину нашел спящим на скале в провинции Кхонкэн местный охотник. Британец был изможденным, с разорванной рубашкой и порезами на ногах.

"Господин Веллер и его 49-летняя жена Тави Чайсаенрит плакали, когда они воссоединились в монастыре Донг Йен. Тогда господин Веллер сказал спасателям: "Спасибо вам миллион раз", - говорится в сообщении.

Известно, что Барри уехал на мотоцикле, сказав жене, что хочет полюбоваться местными рисовыми полями и лесами. После этого он пропал.

Сам мотоцикл обнаружили ранее возле одного из рисовых полей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко