72-летний британский турист Барри Веллер потерялся в джунглях Таиланда и был вынужден провести там трое суток.
Об этом сообщает Sky News.
Мужчину нашел спящим на скале в провинции Кхонкэн местный охотник. Британец был изможденным, с разорванной рубашкой и порезами на ногах.
"Господин Веллер и его 49-летняя жена Тави Чайсаенрит плакали, когда они воссоединились в монастыре Донг Йен. Тогда господин Веллер сказал спасателям: "Спасибо вам миллион раз", - говорится в сообщении.
Известно, что Барри уехал на мотоцикле, сказав жене, что хочет полюбоваться местными рисовыми полями и лесами. После этого он пропал.
Сам мотоцикл обнаружили ранее возле одного из рисовых полей.