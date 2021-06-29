Мужчины загорали на диком пляже, а когда к ним вышел олень – они испугались, побежали в лес и заблудились.

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс оштрафовала двух мужчин за нарушение коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчины загорали на диком пляже, а когда к ним вышел олень – они испугались, побежали в лес и заблудились.

Правоохранители 27 июня получили просьбу о помощи от 30-летнего мужчины, который потерялся в зарослях Королевского национального парка в городе Отфорд, что в 40 километрах от Сиднея.

Для поисков мужчины полиция подняла вертолет: его нашли голым и с рюкзаком на одной из дорожек, а через некоторое время - и его товарища, 49-летнего частично одетого мужчину.

В результате мужчин оштрафовали на тысячу австралийских долларов (20,7 тысячи гривень) за нарушение коронавирусных ограничений.

Начальник полиции Нового Южного Уэльса Мик Фуллер назвал заблудившихся мужчин "идиотами", потому что они "вышли из дома без уважительной причины и отвлекли спасателей от важных дел".

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Автор: Олег Давыгора