Так они поддержали представителей сообщества ЛГБТКИ+ в Месяц гордости.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Москве подняло радужный флаг в знак солидарности с сообществом ЛГБТКИ+.

Об этом сообщается на странице американского посольства в Instagram.

"Независимо от того, заявляют они о себе открыто или нет, представители ЛГБТКИ+ играют неотъемлемую роль в каждом обществе и продолжают вносить важный вклад в его развитие, как это было на протяжении всей истории. В Месяц гордости мы чествуем их и вновь обязуемся бороться с дискриминацией и другими препятствиями, которые стоят на пути всеобщего прогресса", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в мэрии Москвы объявили, что территория перед посольством США будет названа "площадью Донецкой Народной Республики".

В посольстве отметили, что Штаты стремятся к миру, в котором каждый человек будет иметь возможность жить открыто, если захочет этого.

"У представителей ЛГБТКИ+ те же желания, мечты и амбиции, что и у всех остальных, и они имеют право жить в обществе, которое принимает и ценит их такими, какие они есть", - говорится в сообщении.

Как известно, в КоАП РФ есть статья о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".

Ранее сообщалось, что лидер Чечни Рамзан Кадыров получил орден "За заслуги перед стоматологией" I степени.

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