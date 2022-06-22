Дейл Сэмуэл совершил смелый поступок.

Военно-морской атташе посольства США в Москве Дейл Сэмуэл во время велопрогулки столицей сделал фотографию, демонстрируя нецензурный жест в сторону символики "Z". Он показал средний палец букве, которая символизирует так называемую кремлевскую "спецоперацию" в Украине.

Кадры с американцем распространились в социальных сетях.

Когда Сэмуэл понял, что он попал в камеру наблюдения, то пересел в автомобиль и еще раз показал средний палец в камеру. Представительница МИД России Мария Захарова стихом отреагировала на инцидент:

"Госдепу законы не писаны: посольский десант сжигает мосты, пока из Москвы все не высланы, используют палец, асфальт и столбы", - написала Захарова у себя в телеграмм-канале.

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