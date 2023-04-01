По его словам, страна больше потеряла, нежели получила от сотрудничества с Путиным. Дипломат обратил внимание на основные "удары" по Лукашенко.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим резко отреагировал на "мирные предложения" лидера страны Александра Лукашенко, которые последний озвучил в рамках ежегодного послания к нации 31 марта.

По его словам, в риторике диктатор нет ни одного рационального объяснения по поводу того, почему Минск встал на сторону российского лидера Владимира Путина и поддержал войну в Украине. Свое мнение дипломат опубликовал в Facebook, указав, на очевидный "российский интерес".

"Так что же такого сделала Украина и ее народ беларусам и руководству Беларуси, которое почему-то решило, что знает как "будет лучше" для украинцев и поддержало рф? Именно беларусам и суверенному белорусскому государству. Потому что российский интерес, который уже не один год защищает белорусское руководство, тут очевиден", - отметил посол.

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Он также обратил внимание на несколько очевидных последствий, которые "заслужила" поддержкой Путина Беларусь.

Если в 2021 году товарооборот между двумя государствами, отчасти, благодаря "послековидному" периоду вырос, то теперь Лукашенко фактически лишился украинского рынка, взамен получив несколько пакетов санкции со стороны Запада. И то, по словам дипломата, первые ограничения страны ЕС ввели против режима Беларуси лишь в ноябре 2022 года (значительно дополнив ограничения в январе нового года), указал Кизим.

Также Лукашенко лишился одного из своих главных "козырей", ведь ранее Беларусь имела хотя бы какой-то международный вес, выступая в качестве площадки для проведения Минских переговоров.

"Речь о потере для Беларуси премиального украинского рынка в 5 млрд. долларов белорусского экспорта. И еще о "потерях". Она была озвучена А. Лукашенко. Присоединившись к так называемой "СВО" россиян, Беларусь утратила возможность претендовать на роль посредника и даже места проведения переговоров по урегулированию. А ведь именно это, даже с учетом пророссийской ориентации, было одним из сильных "козырей", - считает Кизим.

Заявления Лукашенко 31 марта

Напомним, что вчера во время своего ежегодного обращения к нации лидер Беларуси запомнился несколькими "угрожающими" заявлениями по поводу войны в Украине. В частности, он назвал грядущее контрнаступление украинской армии "крайне опасным" и призвал стороны заморозить конфликт без права перемещения войск и техники.

Также Лукашенко подтвердил, что собирается получить от своего политического "друга" лидера РФ Владимира Путина ядерное оружие, чтобы не позволить общим врагам "взорвать их изнутри и извне".

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