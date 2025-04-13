Бриджит Бринк заявила, что оккупанты снова сделали все, чтобы усилить масштаб разрушений.

Россия нанесла удар по Сумам, используя баллистические ракеты с кассетным зарядом, заявила посол США в Украине Бриджит Бринк. В результате очередной атаки на мирное население погибло 34 человека, еще 117 получили ранения (обновленная информация, согласно данным ГСЧС).

"Сегодня, в Вербное воскресенье, Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Сумах, в результате которого погибли 32 украинских гражданских, еще 99 получили ранения. По сообщениям, как и в Кривом Роге, были использованы ракеты с кассетным зарядом, что только усилило масштаб разрушений и вред для мирного населения. Наши молитвы вместе с жителями Сум", - написала она в социальной сети X (Twitter).

Удар России по Сумам - что еще известно

Ранее УНИАН сообщал про реакцию Кита Келлогга на этот удар. "Сегодняшний удар российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит все границы приличия", - заявил он.

Видео дня

Кроме того, европейские лидеры тоже отреагировали на российскую агрессию против мирного населения Украины. Представительница НАТО Элисон Харт написала: "Ужасные кадры из центра Сум, где российские баллистические ракеты убили десятки и серьезно ранили еще больше обычных гражданских. Наши мысли с украинским народом в этот священный для многих день".

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