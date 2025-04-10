По его мнению, если Европа поддержит США в торговой войне против Китая, то Китаю будет очень плохо.

В торговой войне с Китаем США пытаются ухватиться за Россию и не дать ее дестабилизировать. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" сказал партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"В логике войны с Китаем - почему они снова хватаются за Россию. Страшный сон американцев - это общая граница с Китаем, которая может быть по Берингову проливу. Если дестабилизируется Россия, китайцы рвутся в Арктику, они себя арктической страной называют... И поэтому они (американцы, - ред.) хватаются за Россию с надеждой, что ее можно вытеснить из лап Китая", - отметил эксперт.

В то же время, США не может заменить для России Китай. Ведь их товарооборот находится лишь на уровне 3,5 млрд долларов. Значительно больше они торгуют с Пекином и Европой.

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"Здесь слово за Европой. Если Европа поддержит США в торговой войне против Китая, то Китаю будет очень плохо. А если не поддержит - эта система, которую они (тарифы, которые вводит Трамп, - ред.) запускают, она недостаточно хорошо будет работать", - подытожил Загородний.

Пошлины США против Китая

Общая сумма пошлин США против Китая фактически составляет 145%. Как сообщили CNBC в Белом доме, повышение до 125%, объявленное накануне, идет "в дополнение к 20% пошлине на фентанил".

В начале марта, задолго до нынешнего обострения торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном, Дональд Трамп решил удвоить пошлины на китайские товары, которые до того составляли всего 10%. Он обосновал это тем, что правительство КНР не предприняло шагов для борьбы с поставками наркотика фентанила в США.

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