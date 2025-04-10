Там заявили, что будут следовать законам рынка.

Китайское Государственное управление по вопросам кино объявило, что будет "умеренно" уменьшать количество импортируемых американских фильмов.

Как говорится в официальном заявлении управления, "неправомерные действия" правительства Соединенных Штатов Америки, в частности неизбирательное введение пошлин, "неизбежно приведут к дальнейшему снижению доброжелательного отношения местной аудитории к американским фильмам":

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"Китай - второй по величине кинорынок в мире, и мы всегда настаивали на открытости к внешнему миру на высоком уровне. Мы будем представлять отличные фильмы из большего количества стран мира, чтобы удовлетворить рыночный спрос".

Торговая война

Как известно, в последнее время произошли значительные изменения в торговых отношениях между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой.

9 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о немедленном повышении пошлин на китайские товары до 125%. В ответ на действия США, Китай объявил о повышении пошлин на американские товары с 34% до 84%.

СМИ сообщали, что запрет на показ американских фильмов в КНР будет означать для студий Голливуда значительные финансовые потери.

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