"Под нож" попали заказы на шезлонги, скутеры, кондиционеры и другие товары от поставщиков Amazon.

Компания Amazon отменила заказы на несколько товаров, произведенных в Китае и других азиатских странах, согласно документу, изученному Bloomberg.

Отмечается, что компания снижает свою подверженность тарифам, введенным президентом США Дональдом Трампом.

Заказы на пляжные шезлонги, скутеры, кондиционеры и другие товары от нескольких поставщиков Amazon были остановлены после заявления Трампа 2 апреля о том, что он планирует ввести тарифы для более чем 180 стран и территорий, включая Китай, Вьетнам и Таиланд. Время отмены, о котором не было предупреждения, заставило поставщиков заподозрить, что это ответ на тарифы.

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Ранее компания определила международные торговые споры как фактор риска в своем годовом отчете.

"Поставщики из Китая поставляют значительную часть наших компонентов и готовых товаров", - заявили там.

Один поставщик, который на протяжении более десяти лет продавал на Amazon пляжные стулья, сделанные в Китае, на прошлой неделе получил от компании письмо, в котором говорилось, что она отменяет некоторые заказы на покупку, которые она разместила "по ошибке", и просила поставщика не отправлять их. В письме не упоминались пошлины.

Поставщик сказал, что оптовый заказ на 500 000 долларов был отменен после того, как стулья уже были изготовлены. По его словам, компания никогда не отменяла ни один из своих заказов таким образом.

Скотт Миллер, бывший менеджер по продажам компании отметил, что Amazon отменил заказы на товары, сделанные в Китае и других азиатских странах, у нескольких его клиентов. Отмены произошли без предупреждения, сказал он, и могут заставить поставщиков пересмотреть условия с компанией электронной коммерции. Он отметил:

"Amazon действительно держит все карты. Единственный реальный выход для поставщиков - либо продать этот инвентарь в других странах с более низкой маржой, либо попытаться работать с другими розничными торговцами".

Поставщик пляжных шезлонгов и Миллер заявили, что Amazon отменила "прямые импортные заказы" - процесс, при котором Amazon закупает инвентарь оптом в стране, где он производится, и отправляет продукцию на свои склады в Соединенных Штатах. Amazon выступает в качестве импортера заказов, что означает, что он платит пошлины, когда продукция достигает портов США.

Отмечается, что Amazon импортирует товары таким образом в течение многих лет, чтобы сократить расходы, поскольку Amazon часто может использовать оптовые ставки доставки для импорта товаров по более низким ценам, чем поставщики. Отмена этих заказов снова подвергает поставщиков риску тарифов, если они импортируют товары в США другими способами.

Пошлины Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил, что приостанавливает на 90 дней введение повышенных тарифов для 75 стран. В этот период для них будет действовать тариф в 10%. Для Китая, по словам Трампа, тарифы увеличиваются еще больше - со 104% до 125%.

Тарифы Трампа потрясли мировые рынки. Многие компании повышают цены, подогревая страхи рецессии. Во вторник Robert W. Baird & Co. Inc. снизила прогноз выручки Amazon на 2025 год, сославшись на влияние тарифов в исследовательской записке. Акции компании упали примерно на 21% в этом году по сравнению с падением S&P 500 на 15%.

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