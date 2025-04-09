В Пекине приняли решение после того, как вступили в силу последние пошлины Трампа.

Китай принял ответные меры в отношении США после новых пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Пекин объявил, что повысит пошлины на американские товары до 84%, обострив торговую войну.

Издание Bloomberg пишет, что китайские контрмеры вступают в силу 10 апреля, говорится в заявлении правительства в среду. Решение Китая было принято после того, как вступили в силу последние пошлины Трампа, в результате чего совокупный уровень пошлин, объявленных в этом году, достиг 104%.

Китайский экспорт уже столкнулся с общими пошлинами, введенными в этом году, и карательными налогами, введенными во время первого срока Трампа и последующей администрации Байдена.

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Китай также добавил шесть компаний в список ненадежных организаций, а 12 американских организаций - попали в список лиц, контролирующих экспорт.

Фьючерсы на американские акции упали примерно на 1,7% после того, как Китай объявил о новых пошлинах на американские товары. Акции в Европе упали более чем на 4%.

Торговая война США и Китая - последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении базовой пошлины в 10% на импорт из всех стран, за исключением Канады и Мексики, а также дополнительных пошлин для примерно 60 стран, включая Китай.

Для Китая это означало дополнительную пошлину в 34%, что вместе с предыдущими составило 54%. В ответ Пекин объявил о введении дополнительной пошлины в 34% на все американские товары.

8 апреля США объявили о введении совокупной пошлины в размере 104% на импортируемые из Китая товары, что стало эскалацией торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

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